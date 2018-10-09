В России считают, что второго президента Украины Кучму заменит на переговорах в Минске третий президент Ющенко. Его считают «фаворитом» в борьбе за пост.

Вместо второго Президента Украины Леонида Кучмы представителем Киева на переговорах по Донбассу в Минске может стать Виктор Ющенко. Источники, близкие к переговорному процессу сообщили об этом российскому изданию «КоммерсантЪ».

Так, по данным источника издания, Ющенко является фаворитом в борьбе за пост.

«Самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит», – сообщил источник издания.

В понедельник, 8 октября, с Виктором Ющенко встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Неделей ранее свою работу на этом посту завершил второй украинский президент Леонид Кучма.

Напомним, Песков подтвердил, что Путина не пригласили на переговоры по Донбассу.

Напомним, что ранее сообщалось о вовлечености ГРУ во многие виды криминальной деятельности. Российские агенты-киллеры, такие как «Петров» и «Боширов», служат цели поддержания дисциплины и субординации в криминальном картеле называемом ГРУ.

В тоже время ОБСЕ призывает Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской.

Провал «солсберийских туристов» и российских хакеров ГРУ на самом деле не единственный пример курьезных провалов российских разведчиков.

Круглов считает, что именно безнаказанность России за убийство Александра Литвиненко привел в итоге к ипользовнию ГРУ химического оружия «Новичок» в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Круглов так же рассказал, чем и как травили Скрипалей, так же объяснил детали организации покушений и роль в них Чепиги-«Боширова» и «Петрова».

«КоммерсантЪ»