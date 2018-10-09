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Взгляд

Реактивные боги смерти. Украинские модернизации систем залпового огня

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»
09 октября 2018

Одним из элементов реформирования артиллерии как составной части Сухопутных войск ВСУ является модернизация и реактивной артиллерии.

На сегодня наша армия располагает тремя основными типами реактивным систем залпового огня: 122-мм БМ-21 «Град», 220-мм БМ-27 «Ураган» и 300-мм БМ-30 «Смерч». И все нуждаются в обновлении и по каждому образцу наш военно-промышленный комплекс предоставляет военным совершенно разные варианты – как говорится «на любой карман», пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Самой массовой в войсках является «Град», поэтому нет ничего удивительно, что о ее модернизации задумались в первую очередь. Причем еще до войны были разработаны ряд вариантов, которые заключались прежде всего в переустановке имеющихся пакетов для запуска ракет на новое шасси.

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Это были и весьма кардинальные варианты типа «Вербы» от Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. А. А. Морозова на базе КрАЗ-6322 с пятиместной кабиной и автоматизированной системой прицеливания. Или более простые – БМ-21К на базе КрАЗ-260. Этот вариант в 2008 г. даже отправили на государственные испытания, но пока они шли, армия отказалась от КрАЗ-260 как основного армейского грузовика, и дальнейшие работы в этой связи были свернуты, а несколько готовых машин были отправлены на хранение.

Основной проблемой всех этих модификаций было то, что наша страна не имела производства основного элемента – артиллерийской части (направляющие). Для всех модификаций их снимали с БМ-21, находившихся на хранении, или выведенных из боевого состава.

И вот перед открытием выставки «Оружие и безопасность-2018» в Киеве массово появляются фотографии нового вариант «Града» – БМ-21УМ. Хотя точные характеристики машины пока неизвестны, однако судя по фото и видео можно сказать одно – в Украине наконец то освоили производство направляющих. Дело в том, что новый вариант «Града» на шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4х4) грузоподъемностью 9 тонн, установлен блок из 50 направляющих (напомним, что «советский» стандарт – 40). При этом по предварительным данным в его производстве был задействован «Шепетовский ремонтный завод», который на аналогичной выставке в прошлом году уже представлял свой вариант направляющих для БМ-21 (правда, с 40 «трубами»).

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Пока о принятии и даже передаче на государственные испытания этого варианта «Града» речи не идет, однако сам факт свидетельствует о том, что наши оружейники сделали большой шаг. И вскорости тот или иной вариант 122-мм РСЗО будет принят на вооружение.

Тем более, что вместе с отечественным вариантом на выставке будет представлен и чешский вариант BM-21Tна шасси «Татра» от Excalibur Army. С одной стороны, эта модификация довольно простая (опять-таки просто переставляется «советский» пакет направляющих на новое шасси) и улучшение характеристик достигнуто за счет применения новых неуправляемых снарядов. С другой стороны, стоит вспомнить, что именно у этой компании наши военные не так давно купили партию БМП-1 и САУ 2С1 «Гвоздика».

Основной проблемой для абсолютно всех вариантов модернизации «Града» является отсутствие собственного производства неуправляемых снарядов. А как показывает зарубежная практика именно они являются основой. Снаряды, производимые в той же Польше, Чехии или Турции имеют возможность поражать цели на расстоянии до 40 км. А стоит сказать, что советские ракеты летят только на 20 км.

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В то же время, неизвестно какие сюрпризы приготовила выставка и я не удивлюсь если в ее экспозиции будут и новые ракеты для «Града», которое освоило одно из отечественных предприятий. Тем более, что основания для такого предположения у автора имеются.

Гораздо более понятными выглядит модернизация другой системы – БМ-27 «Ураган». Фактически фирма «Техимпекс» просто устанавливает новые дизельные двигатели Д-245 белорусского производства. По заявлению военных, это позволило вдвое уменьшить объемный расход топлива. Так, ныне на 100 км расходуется 80 л дизельного топлива вместо 150 л бензина на советском варианте.

Модернизация же «Смерча» вообще сконцентрировалась, по всей видимости, исключительно на создании новой ракеты – это проект называется «Вільха», не затрагивая шасси. Если верить сообщениям СМИ, то новый высокоточный снаряд с использованием GPS коррекции может поражать вражеские цели на расстоянии до 120 км с точностью до 5-7 м. Такие показатели ставят новые ракеты с самыми современными зарубежными образцами подобного класса.

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Отметим, что впервые об «Вільхе» заговорили в январе 2016 г., а первое испытание было проведено в марте того же года. А ныне уже идет речь о том, что на ГАХК «Артем» на новом оборудовании от турецкой фирмы «Repkon» развернуто полномасштабное серийное производство.

В целом же можно говорить о том, что реактивная артиллерия ВСУ после программы модернизации будет являться эффективным средством огневого поражения противника и еще одним элементом доктрины неядерного сдерживания возможного массированного наступления армии «соседа по карте».

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»

Tags: война, вооружение, Россия, Украина

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