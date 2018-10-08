Политузника Сущенко этапировали в колонию, – Фейгин

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Сущенко отправили по этапу в колонию где он будет отбывать срок по «приговору». Других подробностей пока неизвестно.

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию, сообщил его адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

«По предварительной информации Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания», – написал он.

Других подробностей адвокат не сообщил. Ранее он допускал, что Сущенко могут перевезти в колонию в Якутске.

По предварительной информации Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания. Опубліковано Mark Feygin Понеділок, 8 жовтня 2018 р.

Напомним, собственного корреспондента агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко задержали в нарушение международных правил 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. В октября ему выдвинули обвинение в шпионаже.

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал вердикт суда законным. До этапирования Сущенко находился в СИЗО «Лефортово». 4 октября его посетили дочь и жена.

Напомним, что ранее сообщалось о вовлечености ГРУ во многие виды криминальной деятельности. Российские агенты-киллеры, такие как «Петров» и «Боширов», служат цели поддержания дисциплины и субординации в криминальном картеле называемом ГРУ.

В тоже время ОБСЕ призывает Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской.

Провал «солсберийских туристов» и российских хакеров ГРУ на самом деле не единственный пример курьезных провалов российских разведчиков.

Круглов считает, что именно безнаказанность России за убийство Александра Литвиненко привел в итоге к ипользовнию ГРУ химического оружия «Новичок» в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Круглов так же рассказал, чем и как травили Скрипалей, так же объяснил детали организации покушений и роль в них Чепиги-«Боширова» и «Петрова».

«Украинско-Российское обозрение»