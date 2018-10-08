Под запрет попала пророссийская организация «Русь триединая» призывавшая к нарушению государственного суверенитета территориальной целостности Украины.

Харьковский окружной административный суд запретил деятельность областной общественной организации «Русь триединая», активисты которой призвали к созданию «Харьковской народной республики» и присоединения к России, сообщает пресс-служба Службы безопасности.

В частности, сотрудники спецслужбы установили, что участники организации были активными участниками «Антимайдана».

Кроме того «активисты» общины требовали проведения референдума относительно федерализации Украины и организовывали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова.

«Призывали к созданию фейковой «Харьковской народной республики» с последующим вхождением ее в состав РФ», – добавили в ведомстве.

В августе 2014 года Харьковский окружной админсуд запретил сепаратистскую организацию «Юго-Восток».

Напомним, что ранее сообщалось о вовлечености ГРУ во многие виды криминальной деятельности. Российские агенты-киллеры, такие как «Петров» и «Боширов», служат цели поддержания дисциплины и субординации в криминальном картеле называемом ГРУ.

В тоже время ОБСЕ призывает Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской.

Провал «солсберийских туристов» и российских хакеров ГРУ на самом деле не единственный пример курьезных провалов российских разведчиков.

Круглов считает, что именно безнаказанность России за убийство Александра Литвиненко привел в итоге к ипользовнию ГРУ химического оружия «Новичок» в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Круглов так же рассказал, чем и как травили Скрипалей, так же объяснил детали организации покушений и роль в них Чепиги-«Боширова» и «Петрова».

СБУ