СБУ обвини в госизмене и арестовала бывшего мужа украинской чемпионки Подкопаевой

Бывший муж украинской чемпионки Подкопаевой бизнесмен Нагорный попал под арест по подозрению в госизмене. Его арестовали с залогом полмиллиона гривен.

Украинский бизнесмен Тимофей Нагорный был задержан правоохранителями и сейчас находится в следственном изоляторе. Стало известно, что ему предъявлено обвинение в госизмене и назначен залог в полмиллиона гривен, передают «Українські Новини».

Первым об аресте бизнесмена сообщил в Facebook его друг Данил Миро.

«Друзья, совершенно случайно узнал от близких Тимофея, что он находится в СИЗО! Об этом вы ни слова не найдёте в прессе!!! А человек, на секундочку, поддерживал многих украинских спортсменов, артистов, детей-переселенцев!!! И никто ничего не знает!!! Был человек, нет человека!», – написал он.

Тимофей НагорныйДрузья, совершенно случайно узнал от близких Тимофея, что он находится в СИЗО! Об этом вы ни слова не… Опубліковано Danylo Miro Понеділок, 8 жовтня 2018 р.

По какой причине Нагорный оказался в СИЗО, Миро тогда не знал, но он сообщил в комментариях, что «статья серьезная» и уже озвучена сумма залога – 530 тыс. гривен.

«В связи с этим обращаюсь к общественности, разобраться и дать оценку происходящему», – добавил он.

Ближе к вечеру агентство «Українські Новини» со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщило, что Нагорный подозревается в государственной измене (ст.111 Уголовного кодекса).

4 октября Печерский районный суд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 528 600 гривен.

Напомним, Нагорный как продюсер сотрудничал со многими украинскими артистами. Он также поддерживал талантливых спортсменов и организовывал спортивные мероприятия. Нагорный был женат на украинской гимнастке Лилии Подкопаевой – у них есть двое детей.

В 2014 году Нагорного задерживали в Москве во время марша мира и держали под арестом несколько суток. О причинах своего задержания тогда бизнесмен так и не сообщил.

«Українські Новини»