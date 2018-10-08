Меняем баксы на скрепы. Кремль продавливает идею отказа от доллара

В заявлениях Кремля об отказе от доллара намного больше политики, чем реальной экономики. В Кремле просто не знают, что им делать…

Новые американские санкции против России, предстаавляют серьезную угрозу для Кремля. Одним из главных ударов по Кремлю должен стать полный запрет российским госбанкам на использование долларов. Но в России пытются сделать шаг на упреждение и самим отказаться от доллара, пишет на страницах «Деловая Столица» Денис Лавникевич.

Платить рублем или зависеть от доллара

Прошлая неделя заканчивалась очередным падением курса российского рубля. Он в четверг и пятницу просел к доллару и евро из-за новых международных трудностей России. Очередная порция обвинений в кибератаках в адрес России плюс снижение объемов продажи валютной выручки экспортерами довели курс до 66,98 руб. за доллар.

В ближайшее время, считают эксперты, российская валюта продолжит торговаться в диапазоне 65-68 руб. за доллар. Примечательно, что ослабление рубля происходит, несмотря на дорогую нефть: баррель Brent стоит $84,7, а доходил и до $86.

На этом фоне Москва продолжает разыгрывать спектакль с демонстративным изгнанием американского доллара из российской экономики. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что план дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство. Он, в частности, включает в себя преференции и послабления для экспортеров, использующих рублевые расчеты: ускоренный возврат НДС для экспортных поставок, постепенная отмена нормы об обязательной репатриации экспортной выручки (рублевой).

Но при этом, как особо оговорился Силуанов, дедолларизация российской экономики не предполагает отказа от доллара и никак не затронет валютные счета вкладчиков российских банков. О том, что Россия не собирается полностью отказываться от доллара, ранее говорил и президент Владимир Путин.

Тогда чего же хотят добиться россияне? По словам самих чиновников, – «снизить зависимость экономики от доллара через создание стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты».

Кроме правительственного, в России есть еще план банка ВТБ по дедолларизации экономики. В нем предлагается перевести расчеты российских компаний, торгующих за рубежом, с долларов на рубль и иные валюты; перерегистрировать крупнейшие российские компании из офшоров в российскую юрисдикцию; перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций; стимулировать листинг акций на Московской бирже; создать российский централизованный клиринг драгоценных металлов.

Напомним, что про дедолларизацию экономики в России говорят с 1990-х. Новая волна была запущена в связи с расширением американских и европейских санкций, из-за чего рухнул курс российского рубля. Хотя для российской валюты большую опасность представляют не уже введенные санкции, а еще только планируемые.

Дело в том, что любые долларовые транзакции в мире проходят через корсчета в американских банках, так что финансовые санкции США делают такие платежи уязвимыми к блокировке. Пострадать могут и простые вкладчики: будут просто заблокированы долларовые переводы, если участвующий в них банк попал под американские санкции.

С одной стороны, в Москве хорошо подобрали момент для «отрицания» доллара: Дональд Трамп развязал торговую войну со всем миром, поэтому доминирование американской валюты и американских банков в международных расчетах вызывает раздражение и у европейцев, и у китайцев, и у стран БРИКС. Например, Евросоюз прямо сейчас ищет для себя альтернативные платежные механизмы, неподконтрольные США. Глава ЕС Жан Клод Юнкер призвал положить конец доминированию доллара. «Абсурдно, – сказал он, – что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро».

Впрочем, даже в России далеко не все готовы отказаться от доллара ради скреп. Председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен назвал возможный отказ от доллара неэффективной мерой: «Будем менять топор на шкуру. Вот к этому придет». А глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин признал, что Россия, вынужденно увеличив долю расчетов в национальных валютах, понесет дополнительные издержки, так как национальные валюты более волатильны.

«Демонстративный переход по максимуму на рублевые расчеты во внешней торговле для России – это лишь отчасти пропагандистская или PR-мера. Все-таки в большей степени -это желание защититься от санкций. А в еще большей степени – желание укрепить курс рубля, – сказал в комментарии «ДС» экономист, эксперт «Центра Мизеса» Андрей Горюнов. – Точно так же действовала недавно Турция, нацвалюта которой резко девальвировалась. Их правительство всем торговым партнерам сразу начало предлагать рассчитываться в лире. Продажа чего угодно за российский рубль повышает спрос на него на внешних рынках, что способствует повышению его ликвидности».

При этом, по мнению эксперта, реальная дедолларизация в России невозможна просто по той причине, что запущенная еще в 2014 г. программа по импортозамещению полностью провалена. «То есть доллары России нужны, чтобы обеспечивать критический импорт. Если продовольственную безопасность за последнее десятилетие страна себе уже обеспечила, то электроника, станки, оборудование для нефте– и газодобычи, – все это приходится закупать за рубежом», – поясняет Андрей Горюнов.

Непослушный ЕАЭС и паникующие россияне

В правительстве РФ говорят, что хотят торговать с зарубежьем за рубли, но даже правительственные корпорации этого не желают. Самый яркий пример – торговля углеводородами с Беларусью. Уже полтора десятка лет официальный Минск «долбит» «Газпром», настаивая на том, чтобы за российский газ рассчитываться российскими же рублями.

Причина проста: 70% белорусского экспорта идет в Россию, продается за российские рубли. Так что именно в них белорусам было бы выгоднее платить за российский газ. Но «Газпром» при поддержке Дмитрия Медведева стойко держит оборону, так что белорусскому правительству для закупок газа приходится конвертировать российские рубли в доллары, немало теряя на обмене.

Но впереди немаловажный вопрос – единой валюты Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного с подачи России при активной поддержке Беларуси и Казахстана. Недавно председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов призвал государства ЕАЭС полностью перейти на взаиморасчеты в рублях. Однако взаиморасчеты в единой валюте – это все же не переход на общие деньги, как это имеет место в еврозоне.

Идея в качестве единой валюты ввести рубль очень активно лоббируется Москвой: тогда страны ЕАЭС и их экономики еще больше будут зависеть от экономики России, колебания ее валюты и уровня инфляции. Собственно, они зависят от РФ и сейчас, поскольку ее экономика в несколько раз превышает экономики всех стран ЕАЭС, вместе взятых , однако от введения рубля в качестве единой валюты эта зависимость увеличится в разы – вплоть до потери той или иной страной ЕАЭС экономического суверенитета.

Так что ни Александр Лукашенко, ни Нурсултан Назарбаев пока не высказывают желания ввести у себя в странах российский рубль. Скорее речь может идти о том, чтобы взаимно рассчитываться в рублях, установив их твердый курс. Это могло бы хорошо поработать на укрепление российской валюты, но и Беларуси, и Казахстану, и Армении с Кыргызстаном тоже нужны доллары для оплаты критического импорта. Тупик.

Тем временем в самой России многие вкладчики побежали в банки снимать доллары со счетов. Так российские обыватели восприняли разговоры про «дедолларизацию» – пошли слухи, что правительство конфискует все доллары на всех счетах – точнее, принудительно конвертирует их в рубли по фиксированному (невыгодному) курсу. Дыма без огня не бывает – такую идею действительно регулярно высказывают некоторые экономисты «с социализмом в голове» – такие, как Сергей Глазьев.

Над Россией продолжает висеть дамоклов меч американских санкций – тот пакет ограничительных мер, который Конгресс США должен рассмотреть в ноябре. Если он будет принят, то российским компаниям и банкам вполне могут ограничить международные расчеты в долларах. Потому перейти в отношениях с торговыми партнерами на расчеты в российских рублях – это еще и способ застраховать себя от санкций, введенных США и Западом.

Другой вопрос – получится ли у России «операция дедолларизация»? Это довольно сомнительно по двум причинам. Первая – совсем незначительный вес России в мировой экономике и мировой торговле. Глобальным гигантам ради маленького российского рынка не с руки будет менять правила игры. Вторая причина – даже Китай, который с весны ведет с США ожесточенную торговую войну, не готов отказаться от доллара в международных расчетах. И на расчеты с российскими компаниями в юанях и рублях переходит очень неохотно.

А значит, в заявлениях Кремля об отказе от доллара больше политики, чем реальной экономики.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»