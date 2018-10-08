Модернизации в России не будет, все будет как и сейчас, – Казарин

В России не будет модернизации, не будет кастрации силовиков, бизнес-оттепели. Страна и дальше продолжит сидеть на нефтегазовой игле – по одной простой причине.

Сегодня 90% доходов российского бюджета формируется без участия рядовых граждан. Это нефтедоллары, налоги на импорт и добычу полезных ископаемых. В такой схеме все граждане – это лишь социальная нагрузка на бюджет. Их налоги – статистическая погрешность, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Кремль не зависит от налогоплательщиков. Никак.

Зато они от Кремля – более чем.

Модернизация для Москвы опасна, потому что создаст в стране людей, которые не будут зависеть от Кремля. Которые в какой-то момент могут решить, что им нужен другой Кремль.

А потому все будет так, как сейчас. Иногда «бензоколонка» – это приговор. Взгляды, высказанные в видеоблоге, передают точку зрения автора и не всегда отражают позицию редакции.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»