Призывы захватывать храмы для поместной церкви будут кричать провокаторы, – советник президента

В финальной стадии обретения Украиной томос об автокефалии украинской православной церкви важно не допустить никаких эксцессов направленных на эскалацию общественных отношений по религиозным вопросам.
На встрече с Президентом Порошенко экзарха Вселенского Патриарха отметили, что процесс получения автокефалии (независимости) Православной Церковью в Украине вышел на финишную прямую. Среди всех анонсов, предвидений и предчувствий, которых стало в последнее время, нельзя забывать о главном, пишет советник президента Украины Ростислав Павленко на своей странице в Facebook.
Построение независимой Православной Церкви в Украине – это процесс добровольный, в котором принимают участие все желающие, и в котором не место насилию, запугиванием и провокациям.
На зустрічі з Президентом Порошенком Екзархи Вселенського Патріарха зазначили, що процес отримання автокефалії…
Опубліковано Rostyslav Pavlenko Неділя, 7 жовтня 2018 р.
Это понимают и об этом говорят и в УПЦ КП, и в УАПЦ. Об этом говорят и в УПЦ – ведь в этой церкви немало желающих совместно, мирно строить новую независимую церковь Украины.
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Опубліковано Oleksandr Drabinko Неділя, 7 жовтня 2018 р.
Другие смогут оставаться в единстве с Москвой, сколько пожелают.
Российские агрессоры понимают, что проигрывают бой за души и сердца Украинский. И сопротивляться изо всех сил. Как в ход идет ложь – мы видели, видим и будем, к сожалению, видеть.
Но ложь – не единственная оружие «гибридного» арсенала. Есть еще ненависть, нетерпеливость, нетерпимость … все, на чем могут сыграть провокаторы.
– И теперь, на финишной прямой, надо быть особенно бдительными.
– Если кто назовет захватывать храмы, монастыри,
– Если кто-то будет кипеть в ярости, звать к мести, призывать не ждать, а взять все и сразу,
– Если кто-то лезть судить и устанавливать справедливость здесь и сейчас, – это провокаторы и противники автокефалии.
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Под какими бы флагами они не выступали, какие бы лозунги и на каком языке бы ни провозглашали. Переодевание и подстройки – древнее оружие агрессоров.
Единство, уважение, любовь между Украинской – это то, что торжествовать над яростью и ненавистью агрессора.
Мы, украинцы, независимо от принадлежности к той или иной церкви – между собой найдем общий язык. Так уже не раз бывало.
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Нельзя только дать врагу нас разъединить. Ибо так также бывало. Не дадим такому случиться сейчас.
Ростислав Павленко, Facebook