Призывы захватывать храмы для поместной церкви будут кричать провокаторы, – советник президента

В финальной стадии обретения Украиной томос об автокефалии украинской православной церкви важно не допустить никаких эксцессов направленных на эскалацию общественных отношений по религиозным вопросам.

На встрече с Президентом Порошенко экзарха Вселенского Патриарха отметили, что процесс получения автокефалии (независимости) Православной Церковью в Украине вышел на финишную прямую. Среди всех анонсов, предвидений и предчувствий, которых стало в последнее время, нельзя забывать о главном, пишет советник президента Украины Ростислав Павленко на своей странице в Facebook.

Построение независимой Православной Церкви в Украине – это процесс добровольный, в котором принимают участие все желающие, и в котором не место насилию, запугиванием и провокациям.

На зустрічі з Президентом Порошенком Екзархи Вселенського Патріарха зазначили, що процес отримання автокефалії… Опубліковано Rostyslav Pavlenko Неділя, 7 жовтня 2018 р.

Это понимают и об этом говорят и в УПЦ КП, и в УАПЦ. Об этом говорят и в УПЦ – ведь в этой церкви немало желающих совместно, мирно строить новую независимую церковь Украины.

НА ШЛЯХУ ДО СПРАВЖНЬОЇ ЄДНОСТІВиступ митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського ОЛЕКСАНДРА (Драбинка)на… Опубліковано Oleksandr Drabinko Неділя, 7 жовтня 2018 р.

Другие смогут оставаться в единстве с Москвой, сколько пожелают.

Российские агрессоры понимают, что проигрывают бой за души и сердца Украинский. И сопротивляться изо всех сил. Как в ход идет ложь – мы видели, видим и будем, к сожалению, видеть.

Но ложь – не единственная оружие «гибридного» арсенала. Есть еще ненависть, нетерпеливость, нетерпимость … все, на чем могут сыграть провокаторы.

– И теперь, на финишной прямой, надо быть особенно бдительными.

– Если кто назовет захватывать храмы, монастыри,

– Если кто-то будет кипеть в ярости, звать к мести, призывать не ждать, а взять все и сразу,

– Если кто-то лезть судить и устанавливать справедливость здесь и сейчас, – это провокаторы и противники автокефалии.

Под какими бы флагами они не выступали, какие бы лозунги и на каком языке бы ни провозглашали. Переодевание и подстройки – древнее оружие агрессоров.

Единство, уважение, любовь между Украинской – это то, что торжествовать над яростью и ненавистью агрессора.

Мы, украинцы, независимо от принадлежности к той или иной церкви – между собой найдем общий язык. Так уже не раз бывало.

Нельзя только дать врагу нас разъединить. Ибо так также бывало. Не дадим такому случиться сейчас.

Ростислав Павленко, Facebook