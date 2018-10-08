Муждабаев: Обращение к сотрудникам телеканалов 112-й и NewsOne

Российские пропагандистские площадки – телеканалы «112-й» и «NewsOne», это очень токсичные объекты в информационном поле Украины. Любой, кто считает себя журналистом должен держатся от них подальше.

Я решил обратиться к тем из них, кто не хотел бы похоронить свою честь и профессиональную репутацию работой в подразделениях российских гибридных войск в Украине, заявил журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

У вас есть совсем не много времени, чтобы выйти из строя спонсируемых Кремлем убийц Украины. Это время идёт, и оно скоро закончится. Из грязи, в которой вы оказались, уже нельзя будет выйти без ущерба для биографии.

Думайте. Решайте. За теми, кто руководит этими «сми», стоит не только ложь и манипуляции с целью сдать Путину Украину, но и настоящая человеческая кровь. Это всё станет известно (Боширов и Петров вам в пример) — и про ваших хозяев, менеджеров, и про вас, — и вы потом не отмоетесь.

Вашим рассказам о том, что вы «ничего не знали», «ни о чем не догадывались», тогда никто не поверит. Если вы настолько равнодушны/инфантильны, что не думаете о стране, то черт с вами, хотя бы подумайте о себе. О своей дальнейшей карьере и возможности смотреть людям в глаза. Когда-нибудь вы поймёте, что это дорогая возможность.

Айдер Муждабаев, YouTube