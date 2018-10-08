Британские военные подготовили массовую кибератаку против электросетей Москвы

Такие планы разработаны на случай британскими военными на случай военной агрессии России против стран Запада.

Британские военные подготовили сценарий массированной кибератаки против электрических сетей Москвы на случай военной агрессии Владимира Путина против стран Запада, говорится в статье «The Sunday Times».

«Английские военачальники обеспокоены тем, что в вероятном конфликте с Россией у них может оказаться слишком мало вариантов ответа, за исключением ядерного оружия. По этой причине хакерские атаки признаны оптимальным способом сдержать предполагаемую угрозу со стороны Москвы, считают в Лондоне», – говорится в материале.

Газета перечислила случаи, при которых британское правительство намерено «отключить свет в Кремле». Среди них – захват Россией эстонских островов для тестирования коллективной обороны НАТО, вторжение в Ливию для захвата нефти и провоцирования новых миграционных потоков, а также использование Москвой «нерегулярных сил» для атаки против британских войск или нападения на английский авианосец.

Как пишет издание, информация о новом плане сдерживания России обнародована через несколько дней после того, как Нидерланды раскрыли детали операции против предполагаемых агентов российской разведки, которые, как утверждается, в апреле нынешнего года пытались взломать компьютеры Организации по запрещению химического оружия.

Экс-глава британской спецслужбы MI6 Ричард Дирлав заявил, что не стоит недооценивать возможности Москвы, несмотря на этот «провал ГРУ». Он назвал Россию «жестокой страной, готовой убивать ради решения политических проблем», сообщает газета со ссылкой на интервью, которое выходит на телеканале «Sky News».

В материале также упоминают о крупнейших за последние десятилетия военных учениях, в которых в минувшие выходные приняли участие 5,5 тысяч британских военных. В ходе учений была отработана борьба с российскими регулярными и «гибридными» силами, пишет издание. Соединенное Королевство задействовало в маневрах 200 бронемашин, 6 военных кораблей и 8 боевых самолетов. Условный противник использовал российские танки Т-72.

Напомним, ранее Великобритания составила список кибератак, за которыми стоит Кремль.

«The Sunday Times»