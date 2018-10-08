Отрава «Новичок» – чем и как травили Скрипаля

«Петров» и «Боширов» официально объявлены подозреваемыми в покушении на жизнь Скрипаля и других жертв отравления, но есть противоречия вызывающие вопросы.

«Есть, конечно. Они ведь дают информацию очень дозированно. Многие вещи не объясняют, не считают нужным говорить в интересах следствия или сами не знают», – рассказывает об этом в интервью «Радио Свобода» создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов участвующий в расследовании солсберийского дела

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Лично для меня главной загадкой является флакон. Это была подделка под известную марку туалетной воды «Нина Риччи. Первый день». Флакон изготовили точно такой же, а вот распылитель – другой. Специальная удлиненная трубка, чтобы рука убийцы была подальше от ручки двери.

Флакон лежит в коробке, распылитель – отдельно. Жидкость крайне токсична, маловероятно, чтобы они работали без перчаток. Т.е. перед операцией надо надеть перчатки, открыть коробку, прикрутить трубку, потом распылить жидкость, потом от всего избавиться – от флакона, коробки и от перчаток.

Как это было сделано? Где они прикручивали трубку? На улице? Как потом избавились от улик – скинули все в пакет, пакет в рюкзак и пошли искать мусорку в городе?

Соответственно, следующий вопрос: а что нашел Чарли Роули, роясь по ящикам и урнам, четыре месяца спустя? По сообщениям СМИ, это был флакон в упаковке, распылитель отдельно, и как раз прикручивая его, Чарли испачкал руку и чуть не умер потом.

Если это тот же флакон, который использовали для покушения, значит, убийцы отсоединили обратно распылитель, придали «парфюму» первоначальный вид и только после этого выкинули. Слишком много манипуляций, тем более с использованным контейнером для яда. Реально ведь можно и самим отравиться.

По другой версии, флаконов было два, Чарли Роули нашел запасной. А тот, который использовали, так и не нашли.

Однако прошло 4 месяца с момента покушения. Если бы флакон кинули в обычную мусорку, его давно бы вывезли. Если бы бросили на улице, в парке где-то, коробка бы пришла в негодность, размокла давно, а на фото – она еще вполне ничего. То есть сброс улик в благотворительный ящик – версия вполне вероятная. Но ведь эти вещи потом идут людям, пусть и бомжам. Это значит новые жертвы, совершенно случайные.

Судя по всему, Чепига из деревни Березовка просто перепутал обычную мусорку с ящиком для сбора благотворительных вещей. Они в Англии стоят во многих местах, а в России этого нет, он никогда такого не видел. В академии ГРУ ему тоже не рассказывали. Вот он и спутал ящик.

Если же не спутал, а кинул намеренно – то он не просто торпеда, он террорист. Кидать флаконы с химическим оружием на улице – это теракт.

И еще один вопрос по флакону: если его действительно скинули в благотворительный ящик, как часто вынимаются вещи из него? Эта коробка с «парфюмом» вообще могла там проваляться так долго, целых четыре месяца?

В общем, вопросов много, надеюсь, мы получим ответы на них от английского правосудия.

Артем Круглов, «Радио Свобода»