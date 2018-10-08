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Взгляд

Отрава «Новичок» – чем и как травили Скрипаля

Артем Круглов, «Радио Свобода»
08 октября 2018

«Петров» и «Боширов» официально объявлены подозреваемыми в покушении на жизнь Скрипаля и других жертв отравления, но есть противоречия вызывающие вопросы.

«Есть, конечно. Они ведь дают информацию очень дозированно. Многие вещи не объясняют, не считают нужным говорить в интересах следствия или сами не знают», – рассказывает об этом в интервью «Радио Свобода» создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов участвующий в расследовании солсберийского дела
.
Лично для меня главной загадкой является флакон. Это была подделка под известную марку туалетной воды «Нина Риччи. Первый день». Флакон изготовили точно такой же, а вот распылитель – другой. Специальная удлиненная трубка, чтобы рука убийцы была подальше от ручки двери.

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Флакон лежит в коробке, распылитель – отдельно. Жидкость крайне токсична, маловероятно, чтобы они работали без перчаток. Т.е. перед операцией надо надеть перчатки, открыть коробку, прикрутить трубку, потом распылить жидкость, потом от всего избавиться – от флакона, коробки и от перчаток.

Флакон с «Новичком».

Как это было сделано? Где они прикручивали трубку? На улице? Как потом избавились от улик – скинули все в пакет, пакет в рюкзак и пошли искать мусорку в городе?

Соответственно, следующий вопрос: а что нашел Чарли Роули, роясь по ящикам и урнам, четыре месяца спустя? По сообщениям СМИ, это был флакон в упаковке, распылитель отдельно, и как раз прикручивая его, Чарли испачкал руку и чуть не умер потом.

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Если это тот же флакон, который использовали для покушения, значит, убийцы отсоединили обратно распылитель, придали «парфюму» первоначальный вид и только после этого выкинули. Слишком много манипуляций, тем более с использованным контейнером для яда. Реально ведь можно и самим отравиться.

По другой версии, флаконов было два, Чарли Роули нашел запасной. А тот, который использовали, так и не нашли.

Однако прошло 4 месяца с момента покушения. Если бы флакон кинули в обычную мусорку, его давно бы вывезли. Если бы бросили на улице, в парке где-то, коробка бы пришла в негодность, размокла давно, а на фото – она еще вполне ничего. То есть сброс улик в благотворительный ящик – версия вполне вероятная. Но ведь эти вещи потом идут людям, пусть и бомжам. Это значит новые жертвы, совершенно случайные.

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Судя по всему, Чепига из деревни Березовка просто перепутал обычную мусорку с ящиком для сбора благотворительных вещей. Они в Англии стоят во многих местах, а в России этого нет, он никогда такого не видел. В академии ГРУ ему тоже не рассказывали. Вот он и спутал ящик.

Дон Стерджесс погибла от отравления «Новичком».

Если же не спутал, а кинул намеренно – то он не просто торпеда, он террорист. Кидать флаконы с химическим оружием на улице – это теракт.

И еще один вопрос по флакону: если его действительно скинули в благотворительный ящик, как часто вынимаются вещи из него? Эта коробка с «парфюмом» вообще могла там проваляться так долго, целых четыре месяца?

ГРУ вовлечено во многие виды криминальной деятельности

В общем, вопросов много, надеюсь, мы получим ответы на них от английского правосудия.

Артем Круглов, «Радио Свобода»

Tags: Bellingcat, The Insider, Александр Петров, Алексей Минин, Алексей Моренец, Владимир Путин, ГРУ, Евгений Серебряков, Елена Вавилова, Минобороны РФ, Нидерланды, Олег Сотников, Россия, Руслан Боширов, Сергей Скрипаль, США, Тереза Мэй, Трейси Фоли, хакеры, Юлия Скрипаль

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