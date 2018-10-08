Российский олигарх Дерипаска из-за санкций лишился двух особняков в США

Один из особняков находится в одном из самых престижных районов Нью-Йорка, второй находится в столице США – Вашингтоне.

Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке. Газета «The New York Post» написала об этом со ссылкой на представителей Минфина США.

«Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки на Манхэттене и в Вашингтоне. По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями», – пишет издание.

«The New York Post» отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.

Напомним, Дерипаска входит в число российских бизнесменов, против которых Минфин США ввел санкции в апреле 2018 года. В рамках ограничительных мер «все активы этих физических лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций, заморожены, и гражданам США запрещено заключать с ними сделки».

«The New York Post»