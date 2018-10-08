Боширов-Петров простые киллеры, а есть же еще и планировщики, – расследователь

Было серьезной ошибкой выставлять в публичное медийное поле киллеров-диверсантов ГРУ. Они не подготовлены для публичных акций, в отличие от планировщиков операции.

Чепига-«Боширов» и его напарник «Петров» – всего лишь технические исполнители заказа на убийство, они не отвечают за планирование операции и отработку «легенды». В целом – они расходный материал, за планировнием покушения стоят совсем другие люди, рассказывает об этом в интервью «Радио Свобода» создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов участвующий в расследовании солсберийского дела.

«В тюремном жаргоне есть такое слово – «торпеда». Зэк-киллер, который исполняет волю сходняка или вора. Его «заряжают», дают цель, он должен убить, невзирая ни на что, а если попадется – взять вину на себя, воров не сдавать. Статус у «торпеды» – не слишком высокий, расходный материал для грязной работы. Чепига – это «торпеда», – подчеркнул расследователь.

Как известно, «Боширов», или полковник Чепига, окончил военное училище в 2001 г., служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, а потом его отобрали в разведшколу ГРУ (она же Военно-дипломатическая академия) в Москве. Там он попал на факультет №3 «Оперативно-тактическая разведка».

«Это, грубо говоря, – боевики-диверсанты. Их задача – перейти линию фронта, прикончить часового, заминировать мост, взять языка, грамотно отрезать ему уши или пальцы, чтобы заговорил на допросе, и т.д. Очень востребованная работа на войне», – отмечает Круглов.

Кроме факультета оперативной разведки, там у них есть еще факультет стратегической агентурной разведки. Это уже другая работа.

«Как жить под прикрытием в чужой стране, не путать Солсберийский собор с «Солсберецким»», Монблан с Монбланком, как складно и вдохновенно врать и располагать к себе людей», – отмечает расследовтель.

«Эти офицеры – Петров и Боширов – просто из другой области разведки. Их задача – прибыть в назначенное место, провести акцию тем способом, который им укажут, и свалить побыстрее. Остальное – головная боль планировщиков операции», – резюмировал Круглов.

Напомним, что ранее сообщалось о вовлечености ГРУ во многие виды криминальной деятельности. Российские агенты-киллеры, такие как «Петров» и «Боширов», служат цели поддержания дисциплины и субординации в криминальном картеле называемом ГРУ.

В тоже время ОБСЕ призывает Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской.

Провал «солсберийских туристов» и российских хакеров ГРУ на самом деле не единственный пример курьезных провалов российских разведчиков.

Круглов считает, что именно безнаказаность России за убийство Александра Литвиненко привел в итоге к ипользовнию ГРУ химического оружия «Новичок» в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Радио Свобода»