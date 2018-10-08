В ЕС потребовали от России немедленно освободить Сенцова

Так же в ЕС требуют соответствующего лечения политузника, прекратившего накануне свою почти пятимесячную голодовку.

ЕС требует от России «не только быстрого и надлежащего медицинского лечения Олега Сенцова, но и его немедленного освобождения вместе с другими незаконно удерживаемыми в РФ и Крыму украинцами». Заявление пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы Майи Коциянчич опубликовали на сайте ведомства вечером 7 октября.

«Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодовки. Его состояние здоровья сейчас ухудшилось до критического», – подчеркнула Коциянчич.

«Отказывая Сенцову в предоставлении надлежащего стационарного медицинского лечения, органы власти РФ нраушают его основные права, а также свои собственные обязательства уважать права человека в соответствии с международным правом, а именно – временного решения Европейского суда по правам человека от 25 июля 2018 года», – говорится в заявлении.

«Олег Сенцов был заключен за свою деятельность на Крымском полуострове, против незаконной аннексии которого РФ он категорически выступает. ЕС считает это дело нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия», – отметила Коциянчич.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что политзаключенный намерен прекратить голодовку 6 октября.

В своем письме Сенцов заявил, что в ближайшее время к нему «запланировано применение принудительного кормления», и его мнение при этом уже не учитывается.

По словам Сенцова, принудительное кормление тюремщики планируют проводить в рамках «реанимационных мер по спасению жизни пациента».

Сообщение о том, что Сенцов намерен прекратить голодовку, ФСИН РФ выпустил утром 5 октября, когда адвокат приехал в колонию к своему подзащитному и сдал мобильный телефон, как этого требуют правила ФСИН. Позже эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Омбудсмен призвала РФ сохранить жизнь Сенцова и предоставить ему высококвалифицированных специалистов.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов на территории аннексированого Крыма.

Сенцова удерживают в российской колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно осужденных в РФ.

10 сентября стало известно, что Сенцов написал завещание на свое творчество на случай смерти.

28 сентября в российском ведомстве заявили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу.

По состоянию на 5 октября Сенцов голодал 145-й день.

Европейская внешнеполитическая служба