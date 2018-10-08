Путин не может сказать правду, зачем ему мешал Скрипаль, – расследователь

Путин попал в очень затруднительное положение из-за провал покушения на Скрипалей. Он не может ни отрицать вины, ни признать преступления.

Проблема России в том, что Путин не может сказать правду. ГРУ обделалось, все это видят, рассказывает об этом в интервью «Радио Свобода» создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов участвующий в расследовании солсберийского дела.

«…Но если признать, встанет вопрос, а зачем им велели убить Скипаля? Чем он мешал Путину? Что за тайные дела Путина и его спецслужб он там расследовал, консультируя западные разведки и прочих своих заказчиков?», – расскзал расследователь.

Круглов так же отметил, что в западных масс-медиа пишут о том, что Скрипаль участвовал в написании «досье Стила» о вмешательстве РФ в выборы в США – досье, которое испортило Путину операцию «Трампнаш».

Пишут, что Скрипаль составил и продал западным заказчикам некое досье на Патрушева и его криминальные дела с 90-х годов. Что он испанцев консультировал в расследовании дел о русской мафии, в том числе дел, где фигурировали друзья Путина по бандитскому Петербургу (тамбовско-малышевская ОПГ).

«Это я огласил перечень возможных мотивов преступления на текущий момент. Ясное дело, что говорить об этом власти РФ не готовы. А посему было б лучше, если бы Путин вообще молчал по делу Скрипалей», – подчеркнул Круглов.

Напомним, что ранее сообщалось о вовлечености ГРУ во многие виды криминальной деятельности. Российские агенты-киллеры, такие как «Петров» и «Боширов», служат цели поддержания дисциплины и субординации в криминальном картеле называемом ГРУ.

В тоже время ОБСЕ призывает Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской.

Провал «солсберийских туристов» и российских хакеров ГРУ на самом деле не единственный пример курьезных провалов российских разведчиков.

Круглов считает, что именно безнаказаность России за убийство Александра Литвиненко привел в итоге к ипользовнию ГРУ химического оружия «Новичок» в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Радио Свобода»