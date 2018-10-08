В Крыму уволили с работы автор статьи о даче Дмитрия Киселева в Коктебеле

Опубликована ранее статья была убран с сайта крымского издательства, печатный тираж, автор обязан выкупить за свой собственный счет.

В оккупированном РФ Крыму уволили с работы архитектора Владимира Мазурина, который написал статью о доме пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле. Бывший архитектор компании «Столица» Мазурин сам сообщил «Новой Газете».

«4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополе. А я живу в Феодосии. Приехал – мне сразу говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По соглашению сторон», – рассказал Мазурин.

По его словам, после известия об увольнении ему стало плохо.

«Давление 180/90 и сахар в крови 20,8 ммоль», – сказал он, приложив соответствующие медицинские документы.

Как сообщала «Новая Газета», из газеты оккупированного Россией Крыма убрали материал о доме пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле.

Речь идет о газете «Город24» в Феодосии.

По словам автора, в печатной версии текст опубликовали. Через 2 часа в электронную версию статьи внесли изменения.

«На месте моего материала появился рекламный блок. Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет», – объяснил Мазурин.

Отмечается, что в статье, электронная копия которой есть в Интернете, говорится о доме стоимостью «чуть менее 200 млн рублей».

О строительстве дома в Коктебеле Дмитрий Киселев рассказывал в 2006 году. Он говорил, что для строительства ему «пришлось заложить дом в Москве и взять огромный кредит на десять лет».

«Новая Газета»