Будет ли жизнь после доллара? Россия готовится к новым санкциям

Президент и правительство России начали усиленную подготовку к жизни после долларов. А жизнь эта простой не будет.

Новые американские санкции против России, если все будет хорошо, начнут работать уже зимой. Одним из главных ударов по Кремлю должен стать полный запрет российским госбанкам на использование долларов, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Так вот: похоже, меня услышали в Кремле! Президент и правительство России начали усиленную подготовку к жизни после долларов. А жизнь эта простой не будет.

Дело в том, что доллар – это главная (почти единственная) валюта мировой торговли. Все расчеты за поставленные товары и услуги в мире идут именно в долларах, и никто отказываться от них добровольно не собирается. Логика тут простая: нет долларов – нет и торговли, давай, до свидания.

Единственный способ как-то обойти этот запрет – это договориться о торговле в других валютах. Ну, например, в евро. Или в китайских юанях, или даже в российских рублях, если, конечно, найдутся желающие. А найдутся они лишь в одном случае: если им предложат намного более выгодную цену. Только так.

Соответственно, российские компании и банки будут вынуждены терять огромные деньги, предлагая свои товары и услуги дешевле мировых цен, а покупая всякое барахло – дороже. А это – прямой путь к банкротству и разорению.

Чтобы хоть как-то выжить в этих условиях, правительство РФ написало пятилетний план отказа банковской и финансовой сферы от доллара. Экономисты меня поправят, но это звучит как план отказа от автомобилей в пользу телег и лошадей. То есть – план деградации.

Конечно, есть альтернатива – вывести войска из Украины, выдать Великобритании отравителей Скрипалей, перестать поддерживать Башара Асада в Сирии, прекратить взламывать чужие компьютеры и вмешиваться в чужие выборы. Тогда можно было бы и жить по-человечески – с автомобилями и долларами – как все нормальные люди это делают.

Но для Владимира Путина и его подручных это не вариант, они зачем-то хотят доказать свою крутизну всему миру. Скоро уже без штанов окажутся, но доказывать не бросят. Ну, дело хозяйское, запретить я это не могу. Но могу обратить внимание на еще одну большую проблему: даже доказать свою крутизну они толком не могут – не умеют, разучились.

Иван Яковина, «Новое Время»