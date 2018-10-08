Оставшееся безнаказанным для России убийство Литвиненко, послужило стимулом для дальнейших преступной деятельности путинского режима.

Россию следовало бы наказать, еще 12 лед назад з убийство Александра Литвиненко. Не вызывает сомнение, что покушение на Сергея Скрипаля снкционировли в самом Кремле, не исключено, что и лично нацлидер России Владимир Путин рассказывает в интервью «Радио Свобода» создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов участвующий в расследовании солсберийского дела.

«Сам факт, что было в принципе санкционировано такое убийство, а это стопроцентно решается на самом верху – это последствия безнаказанности», – отметил расследовтель.

«Санкции надо было вводить еще 12 лет назад за Литвиненко. Еще за полоний. Тогда не было бы «Новичка», – подчеркнул Круглов.

Напомним, что ранее сообщалось о вовлечености ГРУ во многие виды криминальной деятельности. Российские агенты-киллеры, такие как «Петров» и «Боширов», служат цели поддержания дисциплины и субординации в криминальном картеле называемом ГРУ.

В тоже время ОБСЕ призывает Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской.

Провал «солсберийских туристов» и российских хакеров ГРУ на самом деле не единственный пример курьезных провалов российских разведчиков.

«Радио Свобода»