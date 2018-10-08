ОБСЕ призывает России привлечь к ответственности заказчиков убийств Политковской

Спустя 12 лет прошедших с убийств российской журналистки Политковской в России так и не найдены заказчики покушения. Все осужденные по делу – рядовые исполнители заказа.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в 12-ю годовщину убийства журналистки Анны Политковской призвал РФ привлечь к ответственности заказчиков ее убийства. Заявление Дезира опубликовано на сайте ОБСЕ.

«Несмотря на прогресс и заявления российских властей по этому делу, я призываю Россию завершить полное расследование, чтобы обеспечить полную ответственность для тех, кто заказал это преступление», – подчеркнул представитель ОБСЕ.

Кроме этого, Дезир напомнил о необходимости обеспечения безопасности журналистов и призвал гарантировать безопасность журналистов в России.

Обозреватель российской «Новой Газеты» Анна Политковская, которая была критически настроена к российским властям и не скрывала этого в своих публикациях, была убита в Москве в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года.

Убийцы Политковской получили пожизненное заключение. Заказчика не нашли.

Московский городской суд в 2014 году приговорил к пожизненному заключению Лом-Али Гайиукаева, который признан виновным в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

Такой же срок получил исполнитель преступления Рустам Махмудов, информируют российские СМИ.

20 лет проведет за решеткой Сергей Хаджикурбанов, которого также признали причастным к организации убийства.

Джабраил Махмудов приговорен к 14 годам заключения, его брат Ибрагим – до 12 лет.

ОБСЕ