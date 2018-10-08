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Зона "русского мира"

Курьезные провалы российских разведчиков – совпадения или тенденция?

Артем Круглов, «Радио Свобода»
08 октября 2018

Непрофессионализм российских разведчиков, агентов-нелегалов и киллеров входит уже в легенду. Зачастую они сами разрушают свои «легенды».

Cотрудники ГРУ толпами регистрируются в Москве по одним и тем же адресам, носят квитанции о поездке на такси от своей штаб-квартиры до Шереметьева, заводят профили на сайте знакомств со своими фотографиями и т.д. и т.п. Дикий непрофессионализм, как будто весь этот сюжет сочинили для комедийного фильма, рассказывает об этом в интервью «Радио Свобода» создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов участвующий в расследовании солсберийского дела.

С одной стороны, да. Этот офицер ГРУ Алексей Моренец, который приехал в Гаагу в апреле ломать вай-фай в здании ОЗХО… Ну очень он хотел узнать последние новости по делу Скрипалей. Припарковался рядом, направил на дом антенну, прикрытую курткой. При задержании у него нашли квитанцию из такси за поездку от воинской части ГРУ в Москве до Шереметьево.

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Ну, в общем, не хватало только парашюта, который волочился за ним по тротуару, из анекдотов про Штирлица.

Но, с другой стороны, тот же Моренец ломал почту Клинтон и сервера Демократической партии США. И поломал, потом переписку они выложили в Сеть, чем неплохо помогли избранию Трампа. Так что не все так комедийно тут.

Кстати, эти провалы с конспирацией, доходящие до идиотизма, это не только черта ГРУ. Помните в 2010 году Скрипаля обменяли на агентов-нелегалов СВР в Америке. Сдал их один полковник из центрального аппарата СВР в Москве. Но там ведь были и ляпы на месте.

ГРУ вовлечено во многие виды криминальной деятельности

Там была такая Трейси Фоли, типа гражданка Канады, мать двоих детей, агент по недвижимости. На самом деле полковник Елена Вавилова, родом из Томска. Ее пасли давно, и еще в 2001 году, за 9 лет до ареста, провели негласный обыск в ее банковской ячейке. Мадам-полковник хранила там девичьи фотографии, вернее, пленку с негативами этих фото.

Из материалов суда по делу российских нелегалов в США.

На них конечно, нельзя было понять, где они сделаны. Фирма-производитель пленки тоже отсутствовала, но на одном негативе ее нашли. Агенты ФБР с удивлением обнаружили, что «уроженка Канады» в молодости снималась на пленку Казанского ордена Трудового Красного Знамени производственного объединения «Тасма».

Конечно, это мелочь вроде, но речь идет об агенте-нелегале, которому нужна максимально возможная конспирация. Впрочем, к счастью для полковника Вавиловой и ее мужа-нелегала, в момент их ареста в России в тюрьме оказался Скрипаль и еще пара шпионов, так что их благополучно обменяли.

Артем Круглов, «Радио Свобода»

Tags: Bellingcat, The Insider, Александр Петров, Алексей Минин, Алексей Моренец, Владимир Путин, ГРУ, Евгений Серебряков, Елена Вавилова, Минобороны РФ, Нидерланды, Олег Сотников, Россия, Руслан Боширов, Сергей Скрипаль, США, Тереза Мэй, Трейси Фоли, хакеры, Юлия Скрипаль

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