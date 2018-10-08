Курьезные провалы российских разведчиков – совпадения или тенденция?

Непрофессионализм российских разведчиков, агентов-нелегалов и киллеров входит уже в легенду. Зачастую они сами разрушают свои «легенды».

Cотрудники ГРУ толпами регистрируются в Москве по одним и тем же адресам, носят квитанции о поездке на такси от своей штаб-квартиры до Шереметьева, заводят профили на сайте знакомств со своими фотографиями и т.д. и т.п. Дикий непрофессионализм, как будто весь этот сюжет сочинили для комедийного фильма, рассказывает об этом в интервью «Радио Свобода» создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов участвующий в расследовании солсберийского дела.

С одной стороны, да. Этот офицер ГРУ Алексей Моренец, который приехал в Гаагу в апреле ломать вай-фай в здании ОЗХО… Ну очень он хотел узнать последние новости по делу Скрипалей. Припарковался рядом, направил на дом антенну, прикрытую курткой. При задержании у него нашли квитанцию из такси за поездку от воинской части ГРУ в Москве до Шереметьево.

Ну, в общем, не хватало только парашюта, который волочился за ним по тротуару, из анекдотов про Штирлица.

Но, с другой стороны, тот же Моренец ломал почту Клинтон и сервера Демократической партии США. И поломал, потом переписку они выложили в Сеть, чем неплохо помогли избранию Трампа. Так что не все так комедийно тут.

Кстати, эти провалы с конспирацией, доходящие до идиотизма, это не только черта ГРУ. Помните в 2010 году Скрипаля обменяли на агентов-нелегалов СВР в Америке. Сдал их один полковник из центрального аппарата СВР в Москве. Но там ведь были и ляпы на месте.

Там была такая Трейси Фоли, типа гражданка Канады, мать двоих детей, агент по недвижимости. На самом деле полковник Елена Вавилова, родом из Томска. Ее пасли давно, и еще в 2001 году, за 9 лет до ареста, провели негласный обыск в ее банковской ячейке. Мадам-полковник хранила там девичьи фотографии, вернее, пленку с негативами этих фото.

На них конечно, нельзя было понять, где они сделаны. Фирма-производитель пленки тоже отсутствовала, но на одном негативе ее нашли. Агенты ФБР с удивлением обнаружили, что «уроженка Канады» в молодости снималась на пленку Казанского ордена Трудового Красного Знамени производственного объединения «Тасма».

Конечно, это мелочь вроде, но речь идет об агенте-нелегале, которому нужна максимально возможная конспирация. Впрочем, к счастью для полковника Вавиловой и ее мужа-нелегала, в момент их ареста в России в тюрьме оказался Скрипаль и еще пара шпионов, так что их благополучно обменяли.

Артем Круглов, «Радио Свобода»