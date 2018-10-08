«Ихтмнеты» – граждане «ДНР» и «ЛНР»!? О подготовке к «выборам» в ОРДЛО

И в «ДНР», и в «ЛНР» роль массовки на грядущих псевдовыборах поручено сыграть личному составу российской оккупационной армии.

События последней недели в ОРДЛО связаны с назначенными Россией «выборами». Ведь существование тамошних бесчеловечных режимов совершенно не зависит от смены в них декораций и коллаборантских «говорящих голов», которые априори и напрямую управляются из Кремля в рамках «местных властей», давно имеющих вид классических оккупационных администраций, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Последняя «предвыборная» подготовка

До фейковых «выборов главы и парламента «ДНР» остался еще целый месяц, а уже на прошлой неделе врио главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилину удалось окончательно подчистить наименьшие препятствия перед своим триумфальным «избранием». Ведь к «выборам главы «ДНР» допущены лишь четверо самых неизвестных квазиконкурентов Пушилина. Зато подорванный в прошлый уикенд в Донецке на съезде «Компартии «ДНР» кандидат-коммунист Хакимзянов вынужден был отказаться баллотироваться самостоятельно, а вот другому пушилинскому конкуренту Губареву благополучно отказано в баллотировании под предлогом мелкого мошенничества оного.

Хотя экс-«народный губернатор», у которого пушилинцы давеча беспардонно рейдернули его карманную сепаратистскую организацию «Свободный Донбасс», еще пытался как-то сопротивляться и даже специально съездил за поддержкой в Москву, где, по словам самого Губарева, «встречался с чиновниками из администрации президента России, с генералами и депутатами Думы, с людьми из близкого окружения Владимира Путина и с редакторами ведущих СМИ». Однако все эти губаревские старания сразу после его возвращения в родные донецкие пенаты накрыл 5 октября медным тазом «ЦИК «ДНР» – из 15 тыс. необходимых для «регистрации на выборы» подписных листов в более половине были якобы выявлены нарушения, следовательно, признаны недействительными. Как говориться, все прошло без шума и пыли, так что Губарев может уже попросту расслабиться.

К тому же, как стало известно украинской военной разведке, и в «ДНР», и в «ЛНР» роль массовки на грядущих псевдовыборах поручено сыграть личному составу российской оккупационной армии. Более того, к участию в голосовании предполагается привлечь все 100% так называемых «военнослужащих» соединений и частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ. Даже тех, кто «с поступлением на военную службу» уклонился от оформления «республиканских паспортов». Специально для таких «ихтамнетов» придумана элементарная вещь – им выдают «временные справки о гражданстве» либо «ДНР», либо «ЛНР» (все зависит исключительно от места дислокации их военного подразделения), по которым «участковые комиссии» будут обязаны выдавать соответствующие «бюллетени».

Луганский блэкаут

Казалось бы, у врио главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника на вверенной ему территории вообще все схвачено, но и он решил перестраховаться от всяческих неожиданностей во время «избрания» себя любимого 11 ноября. Так, двоим более-менее известным луганчанам деятелям – директору Луганского ликеро-водочного завод «Луга-Нова» Держаку и начальнику луганского «Горсвета» Родионову – «ЦИК «ЛНР» отказал в «регистрации на выборы», посему никаких даже самых невероятных форс-мажоров прямой ставленник ФСБ Пасечник теперь совершенно не ждет.

Но «для порядка» и поддержания обычных жителей ОРЛО в тонусе данный чекист прибег к сугубо гебистской «предвыборной технологии» – муштровать их всяческими дефицитами, организовав на все текущие выходные луганский блэкаут. С 00:00 6 октября вся «молодая республика» погрузилась во мрак из-за «плановых регламентных работ на подстанции «Победа 500 кВт». Благо оккупационная администрация предупредила о «плановом» блэкауте за день, посоветовав также «запастись на несколько дней водой, потому что уровень напряжения в связи с ограниченным лимитом будет низкий, и насосы не смогут включиться для подачи воды».

Как только об этом объявили «ЛНР»-СМИ», в Луганске началась настоящая паника – люди бросились скупать хлеб, минералку и другие продукты, а также свечи, фонарики и батарейки. С полудня 5 октября в городе массово перестали работать лифты во многих многоэтажках, а после обеда напрочь закрылись практически все магазины, аптеки и любые киоски прежде всего потому, что им торговать было уже банально нечем. Многие в соцсетях, жалуясь на всяческие дефициты, советовали друг другу хотя бы успеть зарядить мобилки, на что им парировали – «власти» в том числе предупреждали и о перебоях со связью. Одним словом, как кто-то по-черному пошутил, «новый апокалипсис подкрался незаметно».

«Разоблачение» 80-летнего «коррупционера»

Еще один весьма показательный случай «дрессировки» жителей ОРЛО также произошел на прошедшей неделе. Речь идет о том, что на фоне погрязшей по уши в мегакоррупции местной оккупационной администрации тамошние полицаи отрапортовали о поимке «злостного коррупционера». Им оказался 80-летний профессор Луганского университета им. Тараса Шевченко Георгий Максименко, в последние годы работающий «директором Института физического воспитания и спорта» при захваченном оккупантами университете.

«МВД «ЛНР» вменило этому уж слишком пожилому пенсионеру ни много ни мало, а «коррупционные финансовые сделки», которыми по факту оказались «систематическое завышение себе количества отработанных часов». Как подсчитали в данном «ведомстве», Максименко за все 4,5 года оккупации получил «лишней зарплаты» на общую сумму 75 тыс. руб. (около 30 тыс. грн). Похоже, эти деньги помогли старику просто выжить в сверхсложных луганских условиях, но теперь до самой смерти ему, видимо, предстоит оставаться «на подвале».

Олег Полищук, «Деловая Столица»