ГРУ в основном убивают своих, – расследователь

В путинской России ГРУ представляет собой, по-военному, строго иерархированную криминальную структуру активно занимающуюся практически всеми видами незаконной деятельности.

Киллеры из числа офицеров ГРУ прежде всего задействованы в операциях по устранению свой собственной агентурной. Они выступают залогом дисциплины и субординации в ГРУ, активно вовлеченной в криминальную деятельность, рассказывает в интервью «Радио Свобода» создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов участвующий в расследовании солсберийского дела.

«Причем в путинской России, и в это обыватель готов поверить еще меньше, эти отряды киллеров готовят и держат не ради убийства противников режима. Это побочная задача», – отметил расследовтель.

«А главное – это контроль над своими, они, в основном, убивают своих же», – подчеркнул Круглов.

Расследователь отметил, что ГРУ вовлечено во многие виды криминальной деятельности. ГРУ отвечает за поставки оружие курдам и палестинцам, еще с советских времен. Не гнушаются ГРУ и наркоторговлей.

«Радио Свобода»