Обывателю трудно поверить, что по миру разъезжают отряды убийц, мажут дверные ручки ядами и кидают флаконы с «Новичком» на улице. Это ведь явно далеко не первое задание у киллеров Боширова и Петрова?

Получив загранпаспорта в 2016 году, Боширов и Петров действительно активно катались по миру. Поскольку это исполнители по мокрым делам, логично предположение, что они ездили убивать. Это же их работа, рассказывает об этом в интервью «Радио Свобода» создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов участвующий в расследовании солсберийского дела.

Причем в путинской России, и в это обыватель готов поверить еще меньше, эти отряды киллеров готовят и держат не ради убийства противников режима. Это побочная задача. А главное – это контроль над своими, они, в основном, убивают своих же.

Дело в том, что ГРУ вовлечено во многие виды криминальной деятельности. Шакро Молодой через ГРУ поставлял оружие курдам. Еще с советских времен с ГРУ работал Монзер аль-Кассар – сирийский наркобарон и крупнейший торговец оружием на Ближнем Востоке (сейчас отбывает длительный срок в США). Через аль-Кассара СССР снабжал оружием палестинцев.

Аль-Кассар много лет жил в Испании, на курорте Марбелья. При Путине между ним и ГРУ появился новый связной – видный питерский авторитет Гена Петров, который тоже переехал в Марбелью. Через него продавали оружие в Иран.

Авторитет Гена Петров, кстати, это тот человек, который сделал Анатолия Сердюкова министром обороны (они старые знакомые, когда-то Гена крышевал мебельный магазин Толика в Питере на проспекте Мориса Тореза).

С 90-х годов, с распадом СССР, ГРУ оказалось вовлечено не только в торговлю оружием, но и наркотиками. За последнюю четверть века в России и за рубежом уже не раз писали, что ГРУ – это на самом деле большой наркокартель, который с 90-х годов возит на военных самолетах героин из Афганистана и кокаин из Латинской Америки.

Да, можно относиться к этому как к конспирологии, которая всегда сопровождает работу спецслужб. В США, например, во время скандала «Иран-контрас» в 1980-е годы журналисты тоже обвиняли ЦРУ в соучастии в поставках кокаина в страну.

Писали, что повстанцы в Никарагуа, которых спонсировало ЦРУ, приторговывают наркотой (что оказалось правдой), а ЦРУ с ними в доле (это доказать не удалось, хотя проводилось официальное расследование на сей счет).

Можно относиться к публикациям о наркобизнесе ГРУ как к конспирологии, да. Но возьмем последний наркоскандал в России – посольский кокаин из Аргентины. Заметьте: кокаин там возили бортами ВКС в основном. Военно-транспортной авиацией, которая несколько раз в год летает в Аргентину и Уругвай.

Всем каналом рулил отмороженный гэрэушный полковник, под видом бизнесмена, и подкрышная организация при нем – «Общество русских православных меценатов Латинской Америки». Скрепы, они тут же. Сам кокаин был высочайшей чистоты, сырье из Боливии, переработанное в готовый продукт в лаборатории картеля Синалоа.

А теперь представьте: криминальный бизнес, миллионные обороты, надо закупить кокс у картелей (в обмен на оружие часто), перевезти, договориться с МИДом, с ВКС, сдать какой-нибудь ОПГ оптом (не самим же меценатам его в розницу продавать), выручку отмыть, спрятать в общак. Это ж сколько людей участвует, связанных «неформальными узами». Как их держать в узде? А вот так. Если что – Петров и Боширов уже выехали.

«Торпеды-чепиги» – это залог дисциплины и субординации в ОПГ, каковой, несомненно, является ГРУ (или ГУ по-новому) и все путинские спецслужбы. Вот такое приятное и эйфоричное мафиозное государство.

Артем Круглов, «Радио Свобода»