Украина примет участие в крупных военных учениях НАТО в Норвегии

По легенде Норвегию будут освобождать от оккупации выдуманной страной «Муринус». Кроме стран НАТО в учения будут задействованы военные из Украины, Швеции и Финляндии.

Вооруженные Силы Украины будут участвовать в учениях НАТО «Trident Juncture 2018». Активная фаза «Trident Juncture 2018» с участием 45-тысячного межвидового контингента войск состоится на севере Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября 2018 года, сообщает Минобороны Украины.

Кроме 29 стран Альянса, в учении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Тромсе и Финмарк.

По сценарию учений многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна «Муринус», по очертаниям которой легко угадывается наш северный сосед.

С сентября этого года 5 украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции. Они успешно прошли этапы теоретической подготовки и оперативного слаживания и вскоре отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере.

Напомним, что накануне российский правозащитник, политический и общественный деятель Марк Фейгин заявил, что Российская Федерация готова к войне с Украиной и так называемый сценарий «танков на Киев» нельзя исключать.

Министерство обороны Украины