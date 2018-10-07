Полиция проверяет телефоны россиян на наличие установленного Telegram

В результате такой проверки россияне могут быть задержаны полицией. В полиции такие проверки телефонов объясняют использованием мессенджера наркоторговцами.

Полиция начала проверять телефоны россиян на наличие Telegram. Монологи тех, кто с этим столкнулся и рекомендации «Открытой России» о том, как вести себя в подобной ситуации, приводит российский медиа ресурс «TJournal».

В конце сентября издание «Readovka» из Смоленска рассказало о полицейских, которые проверяют смартфоны горожан на наличие Telegram. Несколько читателей поделились с журналистами, что правоохранительные органы подозревают пользователей мессенджера в употреблении или продаже наркотиков. Источник издания в местной полиции отметил, что Telegram пользуется репутацией «мессенджера для наркоманов», и благодаря проверке смартфонов удалось поймать несколько наркоторговцев. Представитель смоленской полиции вскоре стал отрицать эту информацию.

«Информация, размещенная на портале «Readovka», не соответствует действительности», – заявила радиостанции «Говорит Москва» начальник пресс-службы управления МВД России по Смоленской области Наталья Гуреева.

Telegram действительно популярен как площадка для наркобизнеса, особенно после закрытия крупнейшего даркнет-магазина RAMP. Более того, мессенджер больше полугода официально заблокирован в России, следовательно, по логике госорганов, законопослушный гражданин им пользоваться не будет. Однако далеко не все пользователи Telegram – преступники, наркоманы или наркоторговцы, а многие из них не станут спорить с полицейскими при осмотре смартфона, чтобы не получить 15 суток за неповиновение сотруднику.

Новость из Смоленска широко разошлась по федеральным СМИ, блогеры выпустили заметки о том, почему действия полицейских незаконны, а также поделились похожими историями. TJ обратился к читателям с просьбой рассказать, сталкивались ли они со случаями проверки смартфонов на наличие Telegram. А правозащитница из «Открытой России» объяснила, как отстаивать свои права в таких ситуациях.

Все имена читателей «TJournal» скрыты по их просьбе.

Москва

«Около года назад меня остановили на выходе из Ботанического парка в Москве (возле метро Владыкино). Было поздно, повели в отделение около станции МЦК, где досмотрели оба телефона на предмет наличия браузера Tor. Как рассказал оперативник, они ищут Telegram и Tor, потому что в Ботаническом саду много закладок», – сообщает один из московских читателей «TJournal».

«Кстати, еще осматривали руки и искали грязь под ногтями», – добавил он.

«В сентябре был случай с проверкой Telegram сотрудниками Росгвардии. Около станции метро Планерная. Судя по рассказам друзей, они всегда смотрят фотографии, заметки, последние приложения, Telegram и WhatsApp», – рассказал свою историю другой московский читатель «TJournal».

«В случае отказа разблокировать смартфон могут по полной начать крутить и часов на 12 задержать в отделении. Пробивать на причастность ко всякой ерунде, которая в районе происходит, плюс дать какой-нибудь штраф за распитие или курение», – добавил он.

Санкт-Петербург

«В 2017 году после того, как выпил, сталкивался с полицейскими. Разблокировал по требованию свой смартфон, что уже было ошибкой. Но сотрудник потребовал заодно ввести пароль от Telegram. Ничего опасного там не нашел, да и ловить с меня было нечего. Отделение, просьбы отпустить домой – отпустили без протокола», – рассказал о своих «приключениях» с полицией и Telegram питерский читатель «TJournal».

«А вот с хорошим другом было похуже. Он опыта общения с полицейскими особо не имел. В крупном парке искал закладку. Наткнулся на сотрудников Росгвардии или тех, кто ими представился. Сотрудники потребовали разблокировать телефон и Telegram. В сохраненных сообщениях нашли координаты закладки. Многие ищейки сохраняют адреса в закладки мессенджера. Плюс недавние приложения на телефоне наверное намекали на криминал», – поведал этот же читатель другую историю с полицией и Telegram.

«Сотрудники пошли вместе с другом искать клад. Нашли. И начали разводить на деньги. Развели. Наркотики забирать не стали. Этот друг теперь на закладки выезжает по памяти», – добавил он в заключение истории.

«В конце августа меня остановили полицейские на улице и в грубой форме начали требовать вытащить все из карманов. Я выложил вещи на багажник их автомобиля, в том числе телефон. Они попросили его разблокировать, я отказался, но мне четко дали понять, что будет только хуже. Пришлось подчиниться. Они увидели Telegram, прочитали большинство чатов и отпустили», – сообщает другой другой «TJournal» из Питера.

Сочи

«На железнодорожном вокзале в Сочи меня остановили полицейские и проверили Telegram на наличие «запрещенного». Полицейский попросил разблокировать телефон, спорить я не стал, потому что опаздывал на поезд. Открыв телефон, первое, что увидел – Telegram. Он просто мотал мои переписки, периодически задавая вопросы «Кто такой Фред? Кто такой Ильдар?». Я отвечал: «Мои друзья», – сообщает в своем Twitter Иван Старцев.

На ЖД вокзале Сочи меня остановили полицейские и проверили телеграм на наличие «запрещённого». Они имеют право рыться в личных переписках? — Ivan Starzev (@starzev) September 8, 2018

«Необязательно мне верить. Я лишь хотел вас предупредить, чтоб вы случайно не показали полицейскому фотографию своей голой жены или еще чего хуже», – добавил он Иван Старцев.

Ставрополь

«В начале августа я сидел возле входа в автовокзал в Ставрополе. Подошли трое полицейских лет по 25-30, представились и попросили пройти с ними. Я не понял в чем дело, даже не курил, чтобы можно было оштрафовать. Завели к себе в комнату и сказали вытащить все из карманов и разблокировать телефон. Быстро нашли Telegram, начали смотреть чаты со всеми, у кого не настоящее имя. Толком не вчитывались, искали определенные слова, как я понял», – рассказал один читатель «TJournal» свои ставропольские «приключения».

«Спросил, зачем это они делают. Говорят, каждую неделю закладчиков так ловят. Я говорю это не из-за того, что он типа заблокирован? Говорят нет, сами в нем сидят. Никуда больше не заходили, только в Telegram. Нормально себя вели, никакой агрессии не было, шутили. Отдали телефон. Все свое забрал и ушел, никуда не записывали мои данные и паспорт не просили. Я потом спросил у таксиста, часто ли они так принимают кого-нибудь. Он сказал, что где-то каждый час», – добавил он в заключении.

Самара

«Пару раз в 2018 году останавливали и проверяли смартфон. Как я понял, это обязательное требование. Среди моего окружения многие либо перестали пользоваться Telegram, либо постоянно удаляют мессенджер при выходе из дома», – поделился своими жизненными наблюдениями самарец.

«Однажды остановили просто так на улице. Проверить документы и якобы за курение в общественном месте. Говорят, чтобы штраф не выписывать, давай просто проверим телефон, не ворованный ли. Когда забрали, увидели Telegram, сфотографировали экран на свой телефон и попросили разблокировать вход. Я отказался – повели в отделение и там уже давили немного, но я отказался снова. Они отпустили. В этом же году напрямую подходили и говорили что операция «Мак». Мол, ищут наркоманов», – поведал свою историю самарец.

«У меня на телефоне, и отдельно на Telegram стоит пароль. Но первый раз я сам телефон разблокировал и не ждал ничего необычного, а вот когда они взяли телефон, но попасть в Telegram не смогли, это их прям разозлило. У меня почти на все приложения стоят пароли», – добавил он.

«Сейчас полицейские вообще требуют разблокировки телефона при каждой проверке. Если не даешь, везут в отделение или несколько часов могут доставать. Это прям проблема сейчас актуальная у нас сейчас. Поэтому наличие телеги само по себе небезопасно», – подчеркнул он.

Красноярск

«Стоял на остановке, очень холодно – решил зайти в аптеку погреться. Залетел высокий дядя лет 40, быстро пошел на меня и спросил: «Что здесь делаешь?». Ответил: «Переписываюсь». Он попросил показать документы, а после моих вопросов показал свое удостоверение», – делится своей историей Руслан Денисюк.

«Он мне рассказал, что меня подозревают в том, что я кладу закладки. И за мной уже 15 минут наблюдают, как я стою в аптеке и копаюсь в телефоне. Потребовал показать «Фотогалерею», а на вопрос зачем ответил: «Да я найду зачем». Я понимал, что есть два варианта: или он будет тыкать в меня «ксивой» и спорить, либо заберет в участок до «выяснения обстоятельств», – добавил он.

«Я выбрал вариант «терпилы» – отвечал на вопросы. Показал ему фотографии, он говорит: «Паспорт показывай». Я показал, он прочитал ФИО и сказал: «Помню твое имя, где-то оно фигурировало». А я вспомнил, что когда еще жил в поселке, стоял на учете. Но вряд ли они про это знают. Сотрудник сел на корты и начал что-то у себя там писать. Я понял, что пора давать деру. Подъехал автобус, я спросил: «Можно я уже поеду? Потом не успею». Время было ближе к 11 вечера. Он мне ответил: «Ничего, уедешь», – делится деталями истории Руслан Денисюк.

«Сотрудник сказал: «Ты знаешь, сколько людей стоит на этой точке и скольких мы закрываем?». Диалог вроде у нас ни о чем, но, сука, страшно. Если бы мы поехали в участок, точно что нибудь бы нашли. Тут он меня спросил про Telegram. Я понял, что у меня Telegram есть, и там такое, что лучше людям из органов не видеть. Никаких закладок, просто есть каналы, где публикуется схожий по тематике контент. Он сказал: «Ну заходи». А я знаю, им уже дали установку, что барыги и прочие пользуются «телегой», – добавил он подробности.

«Показал ему медленно переписки и рабочие чаты. И ведь знал, что лучше их ему не показывать. Он мне говорит: «Ты быстрее-быстрее, шевелись». Сотрудник говорит: «Дальше», а я прям не хочу показывать дальше. Тут он спросил: «А это что за Нурал»? Это мой коллега по работе, там идет переписка про деньги и цифры. Сотрудник сказал: «Это коллега? А если мы позвоним коллеге?». Я ответил: «Ну давайте позвоним». И тут он говорит, что не надо звонить. Пока он там писал, я удалял историю переписки в чатах», – подчеркнул Руслан Денисюк.

«Раскидал мне, как часто здесь ловят за закладки, как за это сажают, какие сроки. Я сказал, что у меня автобус, я не уеду. Он ответил: «Ну ладно, иди, но сюда лучше не заходи». Не советую вам в таких ситуациях оказываться», – сказал он в заключении.

Что делать, если полицейские просят разблокировать смартфон и показать Telegram

Юрист правозащиты «Открытой России» Эльза Нисанбекова по просьбе «TJournal» дала несколько рекомендаций, как вести себя в подобных случаях. По ее словам, полицейские опираются на статью 13 Закона «О полиции», разрешающую проводить досмотр граждан и предметов, а также статью 27.7 КоАП РФ о личном досмотре. В ней прописаны четкие правила: сотрудники обязаны составить протокол, привлечь двух понятых, прописать свои должности, ФИО и дату, а также указать количество осмотренных вещей и данные о гражданине.

«Досмотр не означает, что полиция роется в телефоне. Полицейский может лишь взглянуть на него снаружи, как в аэропорту: а вдруг это бомба? Здесь нет никакого нарушения прав», – отметила юрист.

«Совсем другое дело, когда у вас требуют пароль и начинают читать переписку. В этом случае у полицейского должно быть разрешение суда на ограничение ее тайны, об этом говорит статья 23 Конституции. «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения», – добавила Нисанбекова.

Что делать, если просят показать смартфон:

● Не отказывать в просьбе показать смартфон, потому что в этом случае можно получить 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции;

● Требовать составления протокола личного досмотра. Если получили отказ, зовем прохожих с просьбой снять действия полиции на видео;

● Пароль никому давать не обязаны, поэтому можно сказать, что забыли;

●Помнить, что наиболее важную информацию лучше прятать подальше.

«TJournal»