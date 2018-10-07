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Новости

Путина поддерживают менее половины россиян

«Крым.Реалии»
07 октября 2018

Менее половины россиян готовы снова проголосовать за кандидатуру Путина на президентских выборах. Менее трети россиян готовы поддержать «Единую Россию» на парламентских выборах.

Рейтинг президента России Владимира Путина упал до 45%. Российской фонд «Общественное мнение» (ФОМ) получил в ходе проведенного соцопроса данные свидетельствующие об этом, сообщает «Крым.Реалии».

На вопрос «Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента России, скажите, пожалуйста, за кого из кандидатов вы бы проголосовали?», фамилию действующего президента России назвали 45% опрошенных. Такой же низкий уровень поддержки был у Путина в 2013 году.

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При этом рейтинг партии власти «Единая Россия» упал до минимума с 2007 года.

Поддержка Путина.

Согласно опросу ФОМ, если бы выборы в Госдуму России состоялись в ближайшее воскресенье, за партию власти проголосовал бы всего 31% избирателей. Ниже этого показателя еще не было, а самая высокая поддержка у «Единой России» была в первом квартале 2015 года – тогда за нее были готовы отдать голоса 55% респондентов.

Поддержка «Единой России».

Опрос ФОМ был проведен 29-30 сентября в 207 населенных пунктах 73 субъектов России. В нем приняли участие 3000 человек.

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Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину в сентябре составил 58%, говорится в последнем опросе «Левада-центра». Этот показатель упал до уровня 2013 года, тогда он составлял 55%.

3 октября Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе. В соседней России пенсионный возраст мужчин поэтапно вырастет до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, женщинам – 37 лет.

«Крым.Реалии»

Tags: Владимир Путин, выборы, Единая Россия, публичная поддержка, Россия, социология, соцопрос

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