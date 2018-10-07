«Танки на Киев». Россия готова к войне с Украиной

В России царит агрессивная атмосфера и сценарии путинской политики, казавшиеся еще вчера невероятными, сегодня могут стать реальностью. Украина это одна из первых целей такой политики.

Российский правозащитник, политический и общественный деятель Марк Фейгин заявил, что Российская Федерация готова к войне с Украиной и так называемый сценарий «танков на Киев» нельзя исключать. В эфире в ток-шоу «Эхо Украины» он рассказал какие угрозы несет Россия прежде всего Украине, сообщает телеканал «Прямий».

«Мы будем воспринимать те меры, которые необходимы для обеспечения нашей национальной безопасности …» Вот если его слова трактовать так, то это означает война – то, что он готов к войне. Но, вы знаете, все-таки я говорю не о глобальной войне. Путин готов к войне с Украиной. Вот если раньше у меня не было такого убеждения, то сейчас в условиях общего международного давления на путинский режим я расцениваю эти слова как угрозу именно, в первую очередь, для Украины. Потому что в Украине уже идет война, уже Россия воюет в Украине», – заявил он.

«Я просто хочу сказать, что если раньше можно было расценивать как абсолютно невероятный сценарий «танков на Киев», то, вы знаете, с учетом безумия, которое царит в Российской Федерации … Я вот неделю назад оттуда и завтра туда. Я вам скажу, что даже не передать эту атмосферу вот этим двум, которые ведут эту программу – Скабеева и второй, не важно – значит, она такова, что любые подобные инвективы в адрес Украины, а я их так расцениваю, допустимы со стороны Путина. И исключать вот этого безумия в отношения соседа нельзя», – подчеркивает Фейгин.

Но он убежден, что все окружение Путина вполне рационально, чтобы понимать, что любой ядерный конфликт, это за гранью, за пределами вообще возможной трактовки национальных интересов.

Марк Фейгин, «Прямий»