CIT опубликовало фото водительских прав на имя Чепиги

Водительские права на имя Чепиги, полковника ГРУ, подозреваемого в причастности отравления Скрипалей, были обнаружены независимой группой расследователей.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала фотографию водительских прав, предположительно принадлежащих полковнику ГРУ Анатолию Чепиге, которую она получила от анонимного источника.

Согласно документу, права были выданы в мае 2009 года межрайонным регистрационно-экзаменационным подразделением ГИБДД в Хабаровске.

Ранее The Insider и Bellingcat выяснили, что обвиняемый Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига. По информации расследователей, Чепига родился 5 апреля 1979 года, окончил ДВОКУ с отличием, служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ и участвовал во второй чеченской войне.

Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении Скрипалей pic.twitter.com/0jeiCSbJCV — CIT (@CITeam_ru) October 5, 2018

Напомним, «The Insider» и «The Bellingcat» 26 сентября сообщили, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого и еще одного россиянина (Александра Петрова) Великобритания обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

27 сентября журналисты российского издания «КоммерсантЪ» сообщили, что нашли знакомых подозреваемого в отравлении в Великобритании экс-агента РФ Сергея Скрипаля – Руслана Боширова, в котором односельчане узнали полковника ГРУ Чепигу.

Ранее сообщалось, что на документах Боширова и Петрова были отметки, свидетельствующие, что они сотрудники спецслужб. Позже опубликованы данные о регистрации отравителей и их имущества в России.

Напомним, «The Bellingcat» установил личность второго подозреваемого в отравлении Скрипаля. Настоящее имя ГРУшника «Петрова» объявят во вторник, 9 октября.

«Украинско-Российское обозрение»