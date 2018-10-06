Ловушка «прямых переговоров» Украины с оккупационной администрацией ОРДЛО

Россия предлагает Донбасс в обмен на изменение стратегического курса Украины на ЕС и НАТО. Такие условия неприемлемы для Украины при любых обстоятельствах.

Убийство Александра Захарченко, главы так называемого ДНР – это нормальная с точки зрения ФСБ «ротация» кадров. Для стратегических планов России такие замаранные кровью люди как Плотницкий и Захарченко абсолютно не нужны, пишет на страницах «Нового Времени» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Для реализации путинского плана наоборот нужны «интеллигентные ботаники». Сейчас таких будут искать и пытаться через них «втюхать» нам наш Донбасс на российских условиях. Они будут пытаться реализовать план, который постоянно озвучивает Оппозиционный блок и Медведчук – начать прямые переговоры.

Если принять сценарий прямых переговоров, то мы фактически попадаем в ловушку, куда в свое время попала Молдова, согласившись на условия России и начав диалог с Тирасполем. Что произошло на следующий день? Мировое сообщество восприняло все «на ура».

А Россия – сделала шаг назад и начала себя позиционировать не как сторона, а посредник в конфликте, мгновенно изменив саму его суть. Поэтому, соответственно, никаких санкций. А за что? «Мы же над конфликтом, мы наблюдаем». Хотя все прекрасно понимают, что Тирасполь без разрешения РФ и гвоздь не забьет в стену.

И сейчас руководители Молдовы, кроме пресловутого президента, признают, что это была их стратегическая ошибка. Они попали в огромную ловушку, выхода из которой теперь никто не видит. Именно поэтому конфликт в Молдове называется «замороженным»: ни одна сторона не может предложить механизм его решения.

Чтобы не попадать в такие манипуляции, следует понимать, что замороженным по классификации является конфликт, который не имеет путей решения. У нас он есть, зафиксирован в минских соглашениях. Да, они не реализуются, но определенный указатель есть. Просто надо требовать, чтобы все стороны его придерживались. Стратегическая цель есть, а потому наш конфликт нельзя сейчас назвать замороженным.

А те, кто призывает нас к прямым переговорам, прекрасно понимают, что ни тот бывший СБУшник на Луганщине, ни этот МММ-щик Пушилин без разрешения ФСБ и ГРУ даже металлолом не могут собирать на этой территории. Так о чем с ними договариваться? Они совершенно не самостоятельные фигуры, которые будут действовать исключительно по указаниям своих «собственников». Простите, но разговаривать надо с «головой», а не с «задницей».

В чем заключается цель России, когда я говорю, что они хотят «втюхать» нам Донбасс на их условиях?

Сегодня Донбасс – это очень тяжелая ноша для России. По нашим расчетам, на содержание этой территории она ежегодно тратит около 1,3 миллиарда долларов. И это большая нагрузка даже на бюджет такой мощной страны. Россия готова вернуть контроль над Донбассом на условиях так называемой «широкой автономизации». Выдвигают два условия: возможность ветирования этими территориями действий центральной власти в вопросах внешней политики и экономики.

То есть нам предлагают Донбасс в обмен на изменение стратегического курса нашего государства на ЕС и вступление к членству в НАТО. А такие условия мы принять не можем при любых обстоятельствах.

Георгий Тука, «Новое Время»