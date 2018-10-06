Муждабаев: Facebook оккупирован – банят все и всех, кто мешает России

Facebook превратился в иностранный легион России с «генералом» Цукерберг во главе. Волна банов в русскоязычном сегменте соцсети говорит о полном его контроле российским кибервойсками.

Самая масштабная в истории атака кремлевских троллей в соцсетях феерично успешна. Она просто разгромна для «крупнейшей социальной сети свободного мира», рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

Забанены уже, наверное, не десятки, а сотни аккаунтов людей по всему миру, которые негативно отзываются о политике России. Этого победного шествия Кремля уже невозможно не замечать, если ты, конечно, не Цукерберг.

Марк лгал Конгрессу США, обещая защиту реальности от фейков. После вмешательства кремлетроллей в местные выборы он ничего не сделал для зашиты Facebook.

Ничего от слова совсем. И теперь здесь кремлевский проходной двор, из которого легко и массово выкидывают неугодных.

Айдер Муждабаев, YouTube