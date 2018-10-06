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Новости

Bellingcat выяснил настоящее имя второго отравителя Скрипля

«Украинско-Российское обозрение»
06 октября 2018

Расследовательский проект «The Bellingcat» совместно с агентством выяснил настоящее имя второго отравителя Скрипаля, известного под именем «Александр Петров».

Проект расследований «The Bellingcat» установил личность одного из подозреваемых в покушении на бывшего работника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Ведущий исследователь «The Bellingсat» по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер написал об этом в своем Twitter.

«Мы (Bellingcat) выяснили реальную личность Александра Петрова, второго отравителя Скрипаля, который работал вместе с Анатолием Чепигой (Руслан Боширов)», – написал он в Twitter.

Толер также сообщил, что «The Bellingcat» объявят настоящее имя «Петрова» во вторник, 9 октября.

Напомним, «The Insider» и «The Bellingcat» 26 сентября сообщили, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого и еще одного россиянина (Александра Петрова) Великобритания обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Анатолий Чепига, по данным журналистов, является полковником ГРУ РФ и имеет звание «Герой России».

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27 сентября журналисты российского издания «КоммерсантЪ» сообщили, что нашли знакомых подозреваемого в отравлении в Великобритании экс-агента РФ Сергея Скрипаля – Руслана Боширова, в котором односельчане узнали полковника ГРУ Чепигу.

Ранее сообщалось, что на документах Боширова и Петрова были отметки, свидетельствующие, что они сотрудники спецслужб.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Bellingcat, The Insider, Александр Петров, Владимир Путин, ГРУ, Минобороны РФ, Россия, Руслан Боширов, Сергей Скрипаль, Тереза Мэй, Юлия Скрипаль

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