Bellingcat выяснил настоящее имя второго отравителя Скрипля

Расследовательский проект «The Bellingcat» совместно с агентством выяснил настоящее имя второго отравителя Скрипаля, известного под именем «Александр Петров».

Проект расследований «The Bellingcat» установил личность одного из подозреваемых в покушении на бывшего работника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Ведущий исследователь «The Bellingсat» по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер написал об этом в своем Twitter.

«Мы (Bellingcat) выяснили реальную личность Александра Петрова, второго отравителя Скрипаля, который работал вместе с Анатолием Чепигой (Руслан Боширов)», – написал он в Twitter.

We (@bellingcat) have figured out the real identity of Aleksandr Petrov, the second "Skripal" poisoner, who worked alongside Anatoliy Chepiga ("Ruslan Boshirov"). We'll announce his identity on Tuesday of next week.

— Aric Toler (@AricToler) October 5, 2018