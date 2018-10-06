«Армия Венгрии может дойти до Львова». Венгерский пропагандист Кевехази угрожает Украине

Венгерский пропагандист и политконсультант Миклош Кевехази озвучил наглую угрозу в адрес Украины о том, что якобы войска Венгрии могут прийти на ее территорию для «очистки воды».

Он отметил, что такие полномочия якобы предоставлены венгерской армии НАТО, в который она входит. Свой устрашающий спич, повторяющий кремлевскую риторику, Кевехази озвучил в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», видео-цитаты опубликовал на своем канале в YouTube агентство «POLITua».

«Венгерская армия внутри НАТО отвечает, в том числе, за очистку воды. Если Украине это удобно, мы до Львова дойдем и очистим все воды им», – с ухмылкой заявил пропагандист.

Кевехази не ограничился исключительно военными угрозами в адрес Украины. В своих комментариях он явно озвучил позицию венгерской властей на блокировку сотрудничества Украины с НАТО и Евросоюзом.

Накануне министр обороны Украины Степан Полторак обращался с письмом к НАТО с просьбой принять участие в министерской встрече в Брюсселе 3-4 октября, однако получил отрицательный ответ, – рассказал заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосий в разговоре с журналистами, передает «Европейская Правда».

«Министр обороны обращался с письмом к генеральному секретарю НАТО. Это письмо было очень положительно принято в штаб-квартире и в офисе генсека, о чем нас проинформировали письмом. Это является свидетельством того, что Украина не забыла этот формат, и она рассчитывает на встречу министров обороны. Это единственный формат, когда министры вместе встречаются, другого нет. Министр обороны имел возможность проводить двусторонние встречи, но так, чтобы встретиться вместе, это было всего два года назад», – сказал Мукосий.

Он отметил, что генсек ответил на письмо Полторака, и в письме были объяснения, почему украинского министра не пригласили на встречу, но не стал раскрывать подробностей.

«Там есть объяснение, почему нет заседания, и надежды на решение этой ситуации в будущем. Но главное, что письмо не осталось без ответа», – отметил Мукосий.

Он добавил, что в НАТО не скрывают, что ничего не могут сделать в ситуации с Венгрией, которая, очевидно, была против присутствия Полторака, потому что для решения подобных вопросов необходимо единогласие.

«Это основной принцип Альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США», – сказал он.

Как сообщалось, еще год назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривал вариант применения вооруженных сил Венгрии на территории Украины, писал «Левый Берег».

«Речь идет о том, что Виктор Орбан поставил минобороны Венгрии задание проанализировать варианты действий силовых структур Венгрии для защиты венгерской диаспоры на украинской территории», – говорится в материале издания.

Правда, указание было воспринято венгерскими военными без энтузиазма.

Кроме того, согласно их выводам, во-первых, физическое вмешательство Венгрии в ситуацию на Закарпатье приведет к критически непредсказуемым последствиям для этой страны.

Во-вторых, боевой потенциал венгерской и украинской армий несопоставим.

Во-третьих, состояние боеготовности даже существующих вооруженных сил Венгрии не позволяют осуществлять никакие силовые акции – большинство их боевых подразделений просто не смогут выдвинуться с техникой за пределы своих баз.

Единственное, что представляется возможным так это организация в Венгрии пунктов приема беженцев из Украины, «пострадавших от антивенгерских акций центральных властей». К слову, такой же вариант отрабатывался и в момент активной фазы Революции Достоинства 2013-2014 гг.

Как сообщалось, Венгрия пообещала «больно ударить по будущему Украины» в ответ на подписание закона «Об образовании» президентом Петром Порошенко. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любые инициативы Украины в направлении европейской интеграции и в рамках участия в программах «Восточного партнерства».

Глава Комитета по международным делам ВР Анна Гопко заявила, что угрозы Венгрии блокировать евроинтерграционные процессы Украины из-за закона «Об образовании» являются последствиями «теплых связей с путинским режимом» и низкой политической культурой будапештских политиков.

«POLITua»