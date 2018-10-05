Политузника Гриба этапирую из Ростова-на-Дону в Краснодар

В Краснодаре с Грибом будут проведены повторные следственные действия. «Суд» нд политузником проходит в закрытом режиме.

Украинского политзаключенного Павла Гриба возвращают из Ростова-на-Дону в следственный изолятор Краснодара. Отец политзаключенного Игорь Гриб рассказал, что в Краснодаре будут проведены повторные следственные, передает телеканал «Прямий».

«Буквально только что я получил информацию от адвоката, Павел будет переведен обратно в Краснодар, в следственный изолятор Краснодара для проведения повторных следственных действий», – сказал Игорь Гриб.

Следственные действия будут продолжаться в течение 17-18 октября в Краснодаре.

Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети «ВКонтакте». Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).

23 июля в российском «суде» в Ростове-на-Дону во время первого судебного заседания по делу политзаключенного Павла Гриба он не признал вину по обвинению в пособничестве терроризму. Заседания по делу Гриба проходят в закрытом режиме.

«Прямий»