Названо имя украинского дипломата, которого собирается выслать Венгрия

В ответ на высылку Украиной венгерского консул из Берегово, Будапешт намерен выслать украинского дипломата. Стало известно предположительное имя высылаемого из Венгрии.

Министерство иностранных дел Венгрии высылает из посольства в Будапеште украинского дипломата Дмитрия Керечанина. Официально фамилию высылаемого дипломата в венгерском МИД не называют, но агентство «Европейская Правда» узнало фамилию Керечанина по своим каналам.

«Несчастливый жребий вытащил Дмитрий Керечанин, дипломат из Ужгорода, который работал в консульском отделе нашего посольства в должности первого секретаря», – сообщает редактор «Европейской Правды» Сергей Сидоренко .

Как отмечается, украинский дипломат значительной мере стал «стрелочником» в конфликте Будапешта и Киева.

«Претензий к нему венгерские власти не имели, просто надо было наказать кого-то», – добавляет Сидоренко.

Напомним, накануне глава МИД Павел Климкин пообещал устроить высланного дипломата в представительстве МИД на Закарпатье.

В четверг МИД Украины сообщило послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, что один из консулов Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

В ответ на это решение Будапешт высылает первого секретаря украинского посольства в Венгрии.

«Европейская Правда»