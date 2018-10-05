Протесты в Ингушетии. Хроника событий

В Ингушетии продолжается акция протеста против обмена территориями с Чечней, которую, согласно заявлению главы республики, одобрили в местном парламенте 4 октября.

Несколько десятков человек провели перед зданием парламента республики всю ночь. На митине протестующие потребовали заново провести голосование по вопросу о границе, а также собирают подписи за отставку нынешнего правительства Ингушетии, сообщает корреспондент агентства «Настоящее Время».

Некоторым чиновникам, участвовавшим в митинге во вне рабочее время, в руководстве пригрозили наказанием вплоть до увольнения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Испорченные бюллетени»

Стихийные акции протеста против передачи территорий Чечне начались в Магасе 4 октября. Участники протестов заявили, что не разойдутся, пока им не пояснят, как прошло голосование по ратификации соглашения об административной границе с Чечней.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров объявил, что 17 из 25 депутатов поддержали законопроект на тайном голосовании.

Позже часть депутатов рассказали протестующим в Магасе, что большинство (15 из 24) проголосовали против договора, за – лишь пятеро, еще четверо испортили бюллетени. (Ночью этот список опубликовали – напротив некоторых имен из списка стоят личные подписи).

На следующий день – 5 октября – несколько членов Народного собрания Ингушетии заявили, что требуют провести повторное заседание по вопросу ратификации соглашения о границе с Чечней, но утром в парламенте ​объявили ​выходной.

Как проходили протесты

Участники стихийных протестов против передачи территорий Чечне 4 октября пришли пешком в центр ингушской столицы. На площади, по данным МВД, собрались около двух тысяч человек.

Накануне силовики призвали людей не выходить на новые акции протеста, однако в соцсетях распространялись призывы прийти в день заседания парламента Ингушетии. С вечера 3 октября в республике отключили интернет и связь.

Фатима Зангиева, которая весь день находится на площади, рассказала корреспонденту Настоящего Времени, что не согласна с «незаконным соглашением». По ее мнению, «народ оскорблен» тем, что с ним не считаются.

«Мы пришли выразить свой протест против того, что тайна от народа, никому ничего не говорят. Даже члены парламента увидели это соглашение за одни сутки. Мы видели это видео, где они [парламентарии] говорят: «Дайте нам время обсудить». А им говорят: «Нету времени», – рассказывает Зангиева.

"Мы пришли выразить протест против того, что тайна от народа, никому ничего не говорят. Даже члены парламента увидели это соглашение за одни сутки", – в столице Ингушетии продолжаются протесты против передачи территорий Чечне pic.twitter.com/yPRBWqk3g5 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 4, 2018

Участники протестов в Магасе провели всю ночь на площади. Люди не хотели уходить, пока им не объяснят, что произошло с голосованием по ратификации соглашения о границе с Чечней.

Скептикам хочу доложить, что в Магасе стемнело, похолодало, но людей меньше не стало вообще. Женщины приносят одеяла и горячую еду pic.twitter.com/Gr8HrtFESJ — Лиза Фохт (@lizafoht) October 4, 2018

Днем 4 октября к людям вышел глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, но это вызвало бурную реакцию толпы: кто-то начал кричать, кто-то – кидать пустые пластиковые бутылки. В ответ охрана главы республики начала стрелять из автоматов в воздух, пишет Кавказ.Реалии. Евкурова пришлось срочно эвакуировать с площади.

Как проходила ратификация документа

● 3 октября Конституционный суд Ингушетии выступил против передачи территорий Чечне.

● Текст отзыва председателя суда Аюпа Гагиева на законопроект опубликован на сайте суда.

Парламент Ингушетии 4 октября тайным голосованием утвердил соглашение об установлении границы с Чечней.

● Позднее стало известно, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней.

Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA — Лиза Фохт (@lizafoht) October 4, 2018

● Депутаты парламента Чечни одобрили соглашение об изменении границы. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграме, что «юридическое оформление границы станет новым серьезным шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа».

Говорят, что такого митинга в Ингушетии не видели очень давно. Толпа, недовольная соглашением, скандирует «Аллаху Акбар!» pic.twitter.com/fjLzAhP0Fo — Лиза Фохт (@lizafoht) October 4, 2018

● К вечеру 4 октября ситуацию в Ингушетии прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что это «все в рамках российского действующего законодательства осуществляется, что собственно и произошло».

История вопроса

● 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об обмене землями между регионами. Согласно документу, между республиками будет проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. Чечне будет передана часть Надтеречного района Ингушетии, а Чечня передаст Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что соглашение «ставит точку» в вопросе о границе между Чеченской и Ингушской республиками.

● После распада Чечено-Ингушской АССР Сунженский район с начала 90-х годов является предметом территориальных споров между Чечней и Ингушетией: каждая из республик считает его своим. В момент раздела республики в 1992 году в Сунженском районе были учреждены две администрации – чеченская и ингушская.

● 10 марта 2003 года глава администрации Чечни Ахмат Кадыров и президент Ингушетии Мурат Зязиков подписали протокол, согласно которому Чеченской республике отходит часть Сунженского района с двумя населёнными пунктами – станицами Серноводская и Ассиновская, а остальная часть Сунженского района остается под юрисдикцией Ингушетии. В том числе и заповедник Эрзи.

● В 2012 году конфликт вокруг границ Сунженского района возобновился, и каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

● Глава Ингушетии заявлял, что весь «Сунженский район – территория Ингушетии», а в Чечне с 2013 года вступил в силу новый закон, который включил в Сунженский район Чечни еще несколько населенных пунктов, ранее входивших в Ингушетию.

● В апреле 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Юнуса-Бек Евкурова в том, что он «в грубой форме нарушил федеральный закон и договоренности, достигнутые в Кремле». После этого он предложил «вернуться на исходные позиции и отменить все акты, принятые в нарушение закона и договоренностей».

«Настоящее Время»