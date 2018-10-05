Беларусский экзархат призвал Константинополь не давать томос Украине

Белорусский экзархат Московского патриархата призывает патриарха Варфоломея не давать томос украинской православной церкви, и не допустить «раскола» в православном мире.

Беларусский экзархат Московского патриархата, известный так же, как Беларусская православная церковь, – призвала патриарха Константинопольского Варфоломея приостановить процесс придания украинской церкви автокефалии. Такое заявление сделал глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции в пятницу в Минске, передает «Интерфакс-Украина».

«Наше заявление составлено таким образом, чтобы призвать и патриарха Варфоломея, и Синод Константинопольской церкви переосмыслить принятые решения и сделать все возможное, чтобы дезавуировать или отозвать, остановить этот процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия», – заявил Павел.

Он подчеркнул, что раскол может стать самым страшным событием.

«Чтобы как-то отрезвить горячие головы, было принято решение приостановить наше служение с епископатом Константинопольским, приостановить наше участие во всех мероприятиях, где председательствуют представители Константинополя», – продолжил экзарх.

При этом он отметил, что «это еще не разрыв». «Это призыв, попытка обратится к патриарху Варфоломею приостановить это деяние, что может привести к расколу», – сказал митрополит Павел.

Ранее вселенский патриархат решил предоставить Украине автокефалию. 7 сентября Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве.

В Русской православной церкви возмутились и протестуют против этого, считая такие действия «грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата».

В РПЦ объявили, что теперь не будут упоминать вселенского патриарха в молитвах. Некоторые клирики российской церкви заявили, что Москва пошла по пути раскола православия.

«Интерфакс-Украина»