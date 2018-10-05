Большинство российских подростков ничего не знают о сталинских репрессиях

Почти половина молодых россиян ничего не слышали о сталинских репрессиях. Пятая часть всех россиян ничего не знает о «большом терроре».

Почти половина опрошенных подростков в России заявили, что никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях. Такие данные получены в ходе проведения социологического исследования проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно опросу, 19% россиян впервые слышат о репрессиях сталинского периода, а среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель составляет 47%.

Отмечается, что лучше всего о них осведомлены респонденты в возрасте старше 60 лет – 89%.

Сообщается, что 35% опрошенных отмечали, что в их семье были репрессированные родственники.

При этом, по данным российских исследователей, каждый пятый (22%) респондент не знает, были ли в его семье репрессированные родственники.

Ранее сообщалось, что большинство россиян оправдывают сталинские репрессии. При этом куда меньшее количество считает, что их нельзя оправдать.

ВЦИОМ