Пусть Сенцов живет, – Портников

Сенцов ценой собственного здоровья демонстрировал миру зловещее лицо преступного российского государства, позволяющего себе удерживать в заключении невинных людей.

145 дней голодовки украинского режиссера Олега Сенцова в застенках путинского ГУЛАГа – сам по себе беспрецедентный поступок. На протяжении всех этих страшных дней мир каждый день вспоминал не только о Сенцове, но и о других узниках российского режима, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Он вспоминал об оккупации Крыма.

Он вспоминал о войне на Донбассе.

Ценой собственной жизни, собственного здоровья Олег добивался того, чего не могут добиться никакие медиа, никакие журналисты, никакие чиновники – демонстрировал миру зловещее лицо преступного государства, которое позволяет себе удерживать в заключении невинных людей.

Если вспомнить, что все это время путинский режим совершал новые злодеяния – о последнем, кибер-атаке ГРУ в Нидерландах, стало известно только вчера – то становится ясно, насколько важной была эта голодовка. Она не просто не позволяла забыть. Она удерживала многих на Западе от капитулянтства.

Она заставляла затаиться наглую путинскую агентуру – всех этих подлых политиков, лживых журналистов, мнимых правозащитников, которые на самом деле живут в свободном мире на кремлевские деньги и работают проститутками.

Она была ответом многочисленным коллаборационистам в нашей стране – тем, кто хочет победы России, тем, кто готов сдаться России и тем, у кого живот давно заменил мозги и сердце, тем, у кого вместо гимна и чести – «какая разница».

Но это не значит, что ради борьбы со всеми этими людьми Олег Сенцов должен умереть. Нет, он должен жить, жить назло и наперекор всей этой сволочи.

Он должен увидеть их поражение, их крах, их отчаяние, увидеть наше торжество, нашу победу, наше презрение. И снять обо всем этом свой лучший фильм.

Виталий Портников, «Espreso.TV»