Цунами обвинений накрывает Россию. Как ГРУ сработало в интересах безопасности Запада

Вслед за сбитым «Боингом», неудачами России в США и Сирии, провальном покушение на Скрипаля, разразился хакерский скандал с обвинениями в адрес ГРУ.

Ни обширные деловые связи с Россией, ни особая позиция в вопросах расширения НАТО и ЕС, не помешали властям Нидерландов раскрыть информацию о преступлениях российских спецслужб на своей территории. Это вызвало эхо по всему миру, пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко.

Расследование попытки взлома банка данных Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), подошло к завершению. Свежая порция разоблачений, озвученная в Гааге, приведет к очередному ужесточению санкций, а, возможно, и к возбуждению уголовных дел в отношении уже не только рядовых исполнителей, но и высшего руководства РФ, чья причастность к международной террористической деятельности уже совершено очевидна.

Власти Нидерландов провели 4 ноября в Гааге масштабную пресс-конференцию, в ходе которой сообщили новые подробности о высылке в апреле этого года группы россиян, которые организовавших хакерскую атаку против ОЗХО. Информация об этой попытке эта уже озвучивалась ранее, но на пресс-конференции были сообщены неизвестные ранее подробности.

Так, оказалось, что шпионов было четверо – а не двое, как сообщалось ранее, было уточнено время их задержания и высылки – 13 апреля, а также назвали имена, под которыми они въехали в Нидерланды.

По информации голландских властей, озвученной министром обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. Их задержали неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО в Гааге, где они находились в припаркованной машине, начиненной аппаратурой для слежения. Все четверо утверждали, что прибыли в Нидерланды на отдых. А самой примечательной деталью в этой истории было то, что у всех четверых обнаружились дипломатические паспорта.

Наличие диппаспортов не оставило места для версий о заказе какой-либо частной структуры. Речь могла идти только о выполнение государственного задания, санкционировать которое мог, как минимум, министр обороны РФ Сергей Шойгу. Но хотя бывшее ГРУ структурно подчинено именно ему, инициатива со стороны Шойгу представляется все же маловероятной. Это означает, что приказ о подобной операции мог отдать только один человек – сам Путин.

Разумеется, в МИД РФ, прославившемся в последнее время причастностью к контрабанде кокаина и попытками запугать, в чисто бандитском стиле, нескольких греческих политиков и церковных иерархов, тоже были в курсе – и в деле. Но имя сотрудника посольства РФ в Нидерландах, координировавшего действия хакеров, названо не было – отчасти, вероятно, как прощальный реверанс уходящим добрым отношениям, отчасти потому, что он, скорее всего, уже отозван.

Были сообщены и забавные детали. Паспорта двоих россиян – Алексея Моренца и Евгения Серебрякова, снова имели последовательные номера – так же, как и в случае с Петровым и Бошировым. А у одного из задержанных даже нашлась квитанция службы такси, датированная днем поездки в Нидерланды, и с маршрутом от штаб-квартиры ГРУ до аэропорта «Шереметьево».

По словам Бейлевелд, россияне пытались проникнуть через Wi-Fi в сеть ОЗХО, а также предпринимали попытки скачать базы данных, содержащие подробную информацию о международном расследовании катастрофы «Боинга» рейса МН17 Malaysia Airlines над Донбассом в 2014. Ноутбук, принадлежавший одному из них, носил следы подключения к сетям Бразилии, Швейцарии, и Малайзии.

При этом, деятельность его владельца в малазийских сетях также оказалась связанной с информацией о расследовании гибели МН-17. Здесь уместно вспомнить и о том, что Боширов-Чепига вместе с неустановленным пока «Петровым» в 2016-18 годах также совершали вояжи между Нидерландами, Швейцарией и Великобританией – правда, без дипломатических паспортов.

Как особо отметила Бейлевелд, столь детально контрразведывательные операции, как правило, публично не раскрываются. Но, в данном случае, обстоятельства, по-видимому, были сочтены экстраординарными. Ведь ничем иным, кроме сбора информации с целью предпринять затем на ее основе упреждающие действия по уничтожению еще не найденных улик, свидетельствующих о причастности России к использованию химического оружия в Сирии – которое она якобы вывезла из этой страны в 2013 году, и к уничтожению «Боинга» рейса МН17, подобную операцию объяснить нельзя.

Предотвратив кибератаку, голландцы в тот же день депортировали провалившихся грушников из страны. Наличие у них дипломатических паспортов, не позволяло предпринять против них что-то большее, поскольку в цивилизованной Европе Россию пока еще признают государством, на которое распространяются положения Венской конвенции.

Постпредство России при ОЗХО предсказуемо отказалось комментировать информацию, озвученную властями Нидерландов – вероятно, запас вранья в российском МИДе несколько иссяк – возможно даже, в связи с перебоями в поставках колумбийского кокаина. Как тут не вспомнить транспорт, задержанный недавно в бельгийском Генте?

Впрочем, ни российское молчание, ни оправдания, которые, вероятно, еще последуют, не меняют сути дела. Коллективный Запад получил очередной, и уже предельно ясный, не поддающийся никакому иному истолкованию, сигнал о том, что в лице российского правительства он имеет дело вовсе не с государством, а организованной преступной группировкой, захватившей государство, за которое она себя выдает, и действующей от его имени. Реакции не замедлили последовать.

Еще до начала пресс-конференции голландская сторона официально проинформировала об операции против офисов ОЗХО в Гааге министров обороны НАТО. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг в распространенном в Брюсселе заявлении. «Операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией», – сообщил он. Столтенберг также отметил что британские специалисты установили и авторство ГРУ относительно целого ряда других крупных кибератак, предпринятых в последнее время по всему миру.

Эти кибератаки, по словам Столтенберга, «затронули граждан во многих странах, включая Россию, и привели к огромным экономическим издержкам». Не обошли они и Украину – целый ряд таких атак был в последние годы предпринят против украинских предприятий и органов власти.

«Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против своих соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации, – констатировал Столтенберга. Что касается мер противодействия российским попыткам «подорвать международное право и институты», то, как сообщил глава Альянса, министры обороны НАТО обсудили ход создания нового операционного киберцентра, который должен обеспечить «интеграцию национальных кибервозможностей в наши миссии и операции и в укреплении нашей киберустойчивости».

Правительство Австралии, также поставленное в известность, выразило на днях возмущение позицией России, «продолжающей цинично лгать, в надежде избежать ответственности за массовое убийство граждан нескольких стран».

Глава МИД Великобритании Джереми Хант подтвердил заявление Столтенберга об участии ГРУ в масштабных кибератаках по всему миру, выявленном благодаря британским усилиям, и пообещал, что ответные меры со стороны Великобритании и ее союзников не замедлят последовать.

В этот же день стало известно, что Министерство юстиции США предъявило обвинение уже семерым российским агентам в связи с их причастностью к кибератакам. Американцы обвиняют их в атаках на ФИФА, Международное антидопинговое агентство (WADA), ОЗХО, и на химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии.

Россиянам также предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег. Помимо уже упомянутых Моренца, Серебряка, Сотникова и Минина были названы имена еще троих: Ивана Ермакова, Артема Малышева и Дмитрия Бадина.

«Русских поймали со своим оборудованием, с людьми, которые это делали, и им придется ответить за все это. Реакцией станет политическое решение причастных стран», – с явным удовлетворением заявил министр обороны США Джеймс Мэттис после встречи с коллегами из НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. С большой долей вероятности можно говорить теперь и о срыве заседания совета «НАТО-Россия», сколь бы формальным не было это мероприятие.

Важно также и то, что «кибератаки» и «химическое оружие» – термины, чрезвычайно раздражающие президента США Дональда Трампа, и, в особенности, тогда, когда они связаны с Россией. Это дает хороший шанс на оперативный старт уже анонсированной второй серии американских санкций. Не исключено, что теперь они будут введены в действие еще до начала ноября, а законодатели других атакованных Россией стран также не станут мешкать с принятием законов и регуляторных актов чтобы по-настоящему болезненного наказать Москву за многочисленные международные преступления.

Несомненно, все это приближает крах московского уголовного режима. О нарастающем кризисе можно судить по событиям внутри РФ, откуда явно доносятся характерные скрипы. Теперь главное, чтобы у Запада хватило решимости дожать Москву, осознав, что не получив жесткого ответа путинская мафия продолжит наглеть – и терроризировать весь мир.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»