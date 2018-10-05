Что меняет новый закон о языке в Украине?

А именно в стране, где выполнение законов никогда не было аксиомой. Способен ли такой закон изменить ситуацию.

Настоящий патриот не будет сразу продвигать новый языковой закон после того, как его избрали президентом, а его партия получила больше мандатов в парламенте. Нет, здесь спешить нельзя. Надо дождаться самих выборов, развесить везде билборды с текстом о языке, и только потом – вот вам новый закон, пишет на свое странице в Facebook политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Чтобы не дай бог электорат не забыл, кому он таким счастьем обязан.

Хотя в итоге получилось коряво.

Справжній патріот не буде одразу просувати новий мовний закон після того, як його обрали президентом, а його партія… Опубліковано Петром Олещуком Четвер, 4 жовтня 2018 р.

Очевидно, что в БПП не все вовремя прочитали мейл рассылку, что они теперь крупнейшие защитники языка. Пришлось исправлять «на ходу». Это наиболее иронично, если вспомнить, что закон «КиКо» отменили именно на основании принятия с нарушением процедуры.

В общем, новый (еще не утвержденный) закон лично мне скорее нравится, чем не нравится. Да, есть определенные моменты, которые выглядят двусмысленными. Что касается «не ограничения права национальных меньшинств», но ничего лучшего в этой ситуации быть, очевидно, не могло.

И я не понимаю тех людей, кто считает, что все наши проблемы можно решить одними законами. В стране, где выполнение законов никогда не было аксиомой.

Ну, то есть, они ожидают, что во многих областях Украины чиновники, ненавидящие все украинское и ждущие Путина, вот прямо так бросятся выполнять все эти нормы? Да, конечно.

Конечно, изменения будут в сфере медиа, других, но только законами ничего не решишь.

Посмотрите на Россию. Формально там федерализм, многоязычие и куча «государственных языков». Даже украинский имеет статус в оккупированном Крыму. А на самом деле тотальная русификация.

Как именно? Возьмите российское ТВ. Там все четко – чем ты умнее, тем правильнее у тебя русский. «Быдло» из сериалов типа «Сватов» на украинском «гекает». Тупые гастарбайтеры-джамшуды искажают слова. Адский трансвестит Сердючка смешно лепечет. Вся российская массовая культура направлена ​​только на внедрение мысли о превосходстве ее языка.

Русский язык – это вопрос статуса. Это вбивается всеми способами с детства. А статус для России – это все. В результате все «национальные меньшинства» забывают свое происхождение как страшный сон и русифицируются.

Не призывая копировать Россию, не могу не признать, что ее имперская политика является чрезвычайно эффективной в продвижении русского языка. Хотя повторюсь – формально там куча языков «официальные», и куча формальных гарантий их развития и защиты прав носителей.

Петр Олещук, Facebook