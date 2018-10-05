Смерть профессионализма. Россия – стран полной профанации

Профессионалы в России закончились, совсем закончился. И теперь и в космосе, и в спорте, и в разведке – Россия показывает один результат – полный крах.

Есть старый анекдот про засланную КГБ для совращения американского президента Рейгана секретаршу, которой начальство из Москвы все время советовало сделать юбку короче. Анекдот, как прелюдию к долгому и серьезному разговору, рассказал на страницах «Фокус» Ян Валетов.

– Хорошо, – отвечала секретарша, – я сделала! Но он все равно на меня не обращает внимания!

– Короче! – приказывает Москва. – Еще короче!

– Не могу! – отвечает разведчица. – Еще на сантиметр выше – и будут видны член и пистолет!

Я читал воспоминания Судоплатова. Страшна была контора. Может, не так, как писал главный палач КГБ, но список ликвидаций огромен. И даже, когда каждый специалист понимал, что за спиной ликвидаторов торчат уши НКВД-КГБ-ГРУ, доказать что-либо не представлялось возможным. Или не кому было доказывать. Даже когда убийц ловили на месте преступления, они выдавали мотивированную легенду, обелявшую и заказчика и, по мере возможности, их самих.

Чекисты ликвидировали кого хотели внутри страны, свободно убивали в Европе и даже в Мексике. Расстояние, как выяснилось, не помеха. Золотые года советской разведки – 30-е. Расцвет Интернационала, война в Испании, рост симпатий к СССР – было где и как развернуться. После войны ликвидаторы и диверсанты только наращивали мощь, разъезжая по всему свету, демонстрируя всем, что у советской власти действительно длинные руки.

Сотни убийств – циничных, хорошо продуманных, бесшабашных, совершенных из высших идейных и политических соображений специалистами 13 отдела КГБ СССР, впоследствии переформированного в отдел «В» («Возмездие») ПГУ КГБ СССР, который в результате превратился в 8 отдел «Н» («Нелегалы»), с более широкими полномочиями, можно записать хоть и в сомнительный, но актив бывшему руководству чекистов. Помимо ликвидаций рыцари плаща и кинжала стали специализироваться на диверсионной работе, устройстве беспорядков в странах Запада, и других шпионских штучках – благо интересов у СССР было много.

До побега на запад в 1969 году офицеров КГБ Хохлова и Сташинского (да, того самого, что участвовал в ликвидации Степана Бандеры) за рубежом не знали о существовании в структуре КГБ СССР целого подразделения профессиональных убийц, а оно не просто существовало, а безнаказанно действовало и весьма успешно проводило «акции возмездия».

Вообще, в те годы в Конторе работали крутые профессионалы, а главной бедой были перебежчики, сдававшие огромные зарубежные шпионские сети, выстраиваемые годами. В результате советских дипломатов, (вернее разведчиков, действующих под дипприкрытием, высылали сотнями). Достаточно вспомнить изгнание из Великобритании 105 советских дипломатов в 1971 году, после того, как переметнулся Олег Лялин, сотрудник т.н. советской торговой миссии.

Провалы и разоблачения советско-российской разведки, наводят меня на воспоминания об еще одном бородатом анекдоте. «Так скоро и до мышей дотрахаемся». В принципе, они уже дотрахались – дальше уже некуда. Плодотворный год получился, нечего сказать. Я не знаю, в подготовке ли дело или в том, что посты в руководстве шпионами давно заняты не профессионалами, а соратниками Путина, демонстрирующими личную преданность вождю.

Возможно, что одно проистекает из другого. Но происходящее можно охарактеризовать только словом из шести букв, означающим полный и окончательный провал. Я имею в виду слово «фиаско».

Любители готической архитектуры Попов и Боширов, совершивших совершенно бесподобное по своему идиотизму и тупости покушение на перебежчика Скрипаля в Солсбери, должны войти в историю разведки, в ее анналы. Уж простите меня за двусмысленность.

Если бы не смерть кота Скрипалей от рук чрезмерно гуманных английских ветеринаров и не гибель случайной женщины без определенного места жительства, по ошибке нюхнувшей «Новичка», думая, что это духи, то это покушение можно было бы считать самым неудачным в истории.

В этой истории прекрасно все. И номер с одной кроватью, и по-братски разделенная английская проститутка, и жалобы от постояльцев гостиницы, которым любвеобильная троица не давала спать… Я полагаю, что проститутка кричала не от профессионального «удовольствия», а от ужаса, что с ней не расплатятся! Командировочных всегда не хватает на самое необходимое.

Особенно хороши две туповатые физиономии, запечатленные на все возможные камеры слежения. И порыв любви к шпилю собора в Солсбери, притом, что шли Попов и Боширов сугубо в противоположную сторону.

А интервью этих двух ихтамнетов нетрадиционной ориентации госпоже Шагинян? Разве это не прекрасно? А если его прослушать в сопровождении цитат Путина о «гражданских лицах» и с причитаниями Марии Захаровой о клевете на невинную Россию? Неужели все настолько запущено, что руководство страны не понимает комического эффекта от действий т.н. разведки и сопутствующих этим действиям заявлений официальных лиц?

Любое заявление официальных служб легко опровергается журналистскими расследованиями, опирающимися на открытые источники. Боширов оказывается Героем России полковником Чепигой. В ответ на опровержение, что такого Героя в России нет, в сети мгновенно появляется фотография со списком, в котором Чепига присутствует именно, как Герой.

Вы думаете, кто-то умер от стыда? Ошибаетесь. От стыда россияне давно не умирают. От полония – бывает, а вот от стыда…

Кстати, о полонии, если уже речь зашла о нем, то не грех вспомнить еще одной «тайной» операции ГРУ по ликвидации перебежчика. Как вы помните, Александр Литвиненко умер от отравления радиоактивным изотопом Полоний-210, который был добавлен к нему в чай бывшим офицером Главного Управления Охраны, нынешним депутатом Государственной Думы РФ, Андреем Луговым.

Хотя тут отравили того, кого хотели, но качественно операция по ликвидации Литвиненко была так же хороша, как пеший эротический тур Героя России полковника Чепиги и его партнера Попова по маршруту Москва-Лондон-Солсбери-Лондон-Москва. Кремлевский убийца радиоактивно наследил везде, где появлялся, и оставленный им полониевый след указал на заказчиков и исполнителей со всей очевидностью.

Вы думаете, что у совершенного преступления были правовые последствия? Их не было, кроме одного: после возвращения с английского чаепития Андрей Луговой стал сенатором. Так сказать, не смывая с рук следов изотопа. В выдаче убийцы Скотланд-Ярду российская власть отказала, естественно, по причине отсутствия серьезных улик и недоказанностью обвинений.

Второй комический эпизод был подарен нам вчера голландскими правоохранителями, опубликовавшими материалы о высланных из Нидерландов еще в апреле российских «дипломатах».

Обвинения достаточно серьезны: подготовка хакерской атаки на ОЗХО как раз в тот момент, когда там проверялись данные по отравляющему веществу, использованному в покушении на Сергея Скрипаля и химической атаке в сирийской Думе. Естественно, российские официальные лица отрицают сам факт принадлежности высланных шпионов к спецслужбам и, как всегда, ни разу не палятся.

Но номера их паспортов отличаются всего одной цифрой, в личных вещах задержанных нашли телефон, который, как выяснилось, был активирован возле здания ГРУ в Москве.

Понимающие люди могут оценить качество подготовки операции. Особенно впечатляюще выглядит квитанция о поездке на такси из «альма-матер» гениальных разведчиков – в аэропорт. На дело, так сказать, летели, за государственный счет. И надо было в бухгалтерию бумажку сдать для отчетности.

Одни и те же ошибки: номера паспортов, выданных фигурантам, адреса проживания, связанные с ГРУ, беспомощное легендирование, тупое вранье, в момент, когда агентов буквально хватают за руку…

Точно как про того Штирлица, который шел по Альбертштрассе в длинной красноармейской шинели и не знал, что выдает его за советского шпиона: то ли буденовка, то ли волочившийся сзади парашют.

Все было бы смешно, но… Эти люди – убийцы, хакеры, диверсанты. Они убивают, взламывают сети, наносят вред другим государствам. Стране, которая их послала, плевать на то, что о ней подумают. Плевать на обвинения. Плевать на бесспорные, в виду глупости и непрофессионализма спецслужб, доказательства. Нас там нет! Это клевета! Мы не считаем ваши доводы и расследование убедительными! А что вы нам сделаете?

Даже СССР, совсем уж не белый и не пушистый, вел себя профессиональнее и достойнее. Разведка всегда считалась элитой спецслужб, а в нынешней России ее опустили до уровня пацанов из подворотни. Речь идет не о другой морали, речь идет о ее полном отсутствии.

Во всех странах есть разведка, все страны используют дипломатические службы для прикрытия шпионской деятельности, но только одна страна делает это со свойственной ей непосредственностью зарвавшегося гопника. И мы знаем название этой страны.

Ничего не поделаешь – время профессионалов прошло. Ныне в чести бездари, проявившие личную преданность лидеру. И в космосе, и в спорте, и в разведке – результат один.

Впрочем, когда страной и спецслужбами руководит выходец из КГБ по кличке «Окурок», трудно ожидать от них чего-то большего, чем бритва в кармане, полоний в термосе, «новичок» во флаконе из-под духов, и торчащий из-под короткой юбки член и пистолет.

Ян Валетов, «Фокус»