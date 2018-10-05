Координаты удара. IT-технологии на службе украинской артиллерии

Война на Донбассе подняла большой вал проблем нашей армии и в тоже время показала серьезный потенциал наших техно-инноваций. Яркий пример – украинская артиллерия.

И если на Западе или Востоке для получения высокотехнологических решений работают серьезные компании за серьезные деньги, то у нас эту функцию взяли на себя волонтеры. Которые за четыре года войны смогли выставить несколько весьма интересных решений, которые используются прежде всего в артиллерии, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Еще с начала ХХ века одним из самых сложных расчетов были артиллерийские. Ведь Каждому типу артиллерийского оружия соответствует своя дальность стрельбы, тип прицела, метеоусловия. До 2014 г. это были исключительно бумажные таблицы стрельб и максимум что использовали «боги войны» так это достаточно примитивные калькуляторы.

С началом войны, а особенно после начала прямого участия российских артиллеристов в войне на Донбассе стал остро ощущаться недостаток элементарного программного обеспечения и планшетов. Первым был артиллерист 55-й бригады Ярослав Шерстюк, который разработал программу баллистический калькулятор еще в 2013 г. Установленная на телефон до 2014 г. она использовалась крайне ограниченно, в основном в «родной» бригаде.

После начала войны на планшеты, которые поставлялись волонтерами фонда «Армия SOS», для артиллеристов стали устанавливаться навигационные карты и программы (а к тому времени он разработал четыре программы – специально для командира батареи, старшего офицера батареи и собственно командира батареи) Шерстюка.

Уже в ходе войны, используя опыт войны, появилась более совершенная версия довоенного калькулятора – программа «Арт OS», которая ныне есть в арсенале практически любого украинского артиллериста.

Не менее популярной в войсках является геоинформационная система «Арта», разработанная группой волонтеров. В этой системе решается одна из главных проблем нашей армии – устаревшие карты. Особенно в начале войны, когда войска проводили активные боевые действия, такие проблемы приводили к потерям. Часто было, что колонны шли, используя туристические карты (!) Донецкой и Луганской областей.

В ГИС «Арта» эта проблема решена за счет использования самых актуальных данных аэрофотосьемки, используя которые легко ориентироваться на местности и наводиться на цель, а значит уверенно поражать ее. Фактически с помощью этой волонтерской программы артиллеристы решают сразу несколько задач, в том числе передает и систематизирует данные контрбатарейных радаров (как американского, так и отечественного производства) и беспилотных комплексов и за доли секунды указывает каким орудием, каким снарядов и куда стоит стрелять.

Сегодня эта глобальная система управления артиллерией получила наибольшее распространение среди волонтерских проектов. «Арта» работает во всех бригадах на линии соприкосновения на Донбассе. Мало того, для обмена данными в каждой бригаде был организован спутниковый канал, завязанный на командующего артиллерией оперативно-тактической группировки.

Еще одним интересным волонтерским проектом является счетно-графический комплекс «Броня», который устанавливается на планшет и позволяет за секунды определить координаты цели с точностью до метра и рассчитать параметры стрельбы с нескольких огневых позиций. Немаловажным «плюсом» данной программы являет то, что софт позволяет наводить минометы, танки и БМП на закрытых огневых позициях и точно поражать противника с первого выстрела.

Это комплекс ныне продвигается крупным фондом «Повернись живим». Волонтеры покупают не только планшеты, на которые устанавливается программа, но и дополнительное оборудование – метеостанции, дальномеры, аккумуляторы и прочее. При этом волонтеры не только поставляют комплекс, но и обучают применению «прямо на рабочем месте» – на позициях войск.

Еще одним важным элементом артиллерийской разведки, поставки которых полностью взяли на себя волонтеры, являются беспилотные летательные аппараты. Несмотря на поставку беспилотных систем типа Fly Eye или, например, «Фурия», которые официально закупает Министерство обороны Украины, заменить коммерческие аппараты китайского производства невозможно.

Самым распространенным в артиллерийских подразделениях (впрочем, как и других) является квадрокоптер Phantom 4 от фирмы DJI. Его радиус действия небольшой (около 5 км), однако ни один из отечественных аппаратов не может посоревноваться с ним в детализации камеры и, самое главное – в возможности зависать.

Эти аппараты являются самым дешевым и эффективным решением – стоимость одного составляет около $1500, в то время как аппараты «от МОУ» стоят несколько десятков тысяч каждый.

Ныне такие аппараты в условиях позиционной войны активно используют в качестве ударных. Несмотря на то, что китайский дрон может нести всего одну осколочную гранату Ф-1 тем не менее опытный оператор может нанести противнику достаточно серьезный ущерб. Их действия редко попадают на видео, однако даже немногие, которые есть в свободном доступе в Интернете, демонстрируют высокую эффективность.

Таким образом, несмотря на то, что до западных военных решений нам еще далеко, тем не менее в большинстве из волонтерских решений есть потенциал для развития. Мало того, они уже сегодня серьезно повышают возможности наших вооруженных сил, а это самое главное.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»