Украина может проиграть в борьбе с Венгрией, – Тука

В сложное время применения различных гибридных методов нам необходимо искать не зеркальные формы воздействия. Это прежде всего касается кризиса отношений с Венгрией.
Дипломаты привыкли применять мягкие формы. Но если выразить на повседневном человеческом языке просьбу США к Венгрии не препятствовать сотрудничеству между НАТО и Украиной, она звучала бы примерно так: «Венгры, прекратите шантажировать Украину». И это пока только первое предупреждение, пишет на страницах «Нового Времени» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
Впрочем, не думаю, что Будапешт отреагирует.
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Венгрия представляет для нас угрозу в четырех направлениях.
Во-первых, блокирование продвижения европейской интеграции Украины.
Во-вторых, и здесь мы уже видим не только заявления, а и реальные шаги – блокирование продвижения в сторону НАТО.
В-третьих, уже появилось официальное заявление Венгрии о том, что она считает неуместным автоматическое продление санкций против России.
И четвертое, к сожалению, но об этом тоже не надо забывать: вероятность привлечения венгерских этнических украинцев для дестабилизации ситуации в Закарпатье.
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Может, я открою какую-то тайну, но с началом так называемого паспортного скандала некоторые наши эмоциональные политики требовали от МИД незамедлительного выдворения консула. Я абсолютно с этим согласен: этой персоне объективно незачем находиться на территории нашего государства.
Вместе с тем необходимо отметить возможные последствия для нас со стороны Венгрии. К этому придется готовиться. Поскольку мы живем в сложное время применения различных гибридных методов, нам следует искать не тупые зеркальные формы и ответные воздействия – ведь так мы можем и проиграть. Нам нужны косвенные пути решения проблемы.
Мы уже просчитали свои рычаги влияния на экономическое положение и экономическую безопасность Венгрии. Это в некотором роде вызывает удивление, поскольку, несмотря на то что с Венгрией у нас не сильно развитые торговые отношения, у Украины есть возможность весьма существенно повлиять на экономику этого государства.
Георгий Тука, «
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Венгрия, ЕС, Закарпатье, конфронтация, НАТО, Украина
Tags: Венгрия, ЕС, Закарпатье, конфронтация, НАТО, Украина