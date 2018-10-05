Украина может проиграть в борьбе с Венгрией, – Тука

В сложное время применения различных гибридных методов нам необходимо искать не зеркальные формы воздействия. Это прежде всего касается кризиса отношений с Венгрией.

Дипломаты привыкли применять мягкие формы. Но если выразить на повседневном человеческом языке просьбу США к Венгрии не препятствовать сотрудничеству между НАТО и Украиной, она звучала бы примерно так: «Венгры, прекратите шантажировать Украину». И это пока только первое предупреждение, пишет на страницах «Нового Времени» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Впрочем, не думаю, что Будапешт отреагирует.

Венгрия представляет для нас угрозу в четырех направлениях.

Во-первых, блокирование продвижения европейской интеграции Украины.

Во-вторых, и здесь мы уже видим не только заявления, а и реальные шаги – блокирование продвижения в сторону НАТО.

В-третьих, уже появилось официальное заявление Венгрии о том, что она считает неуместным автоматическое продление санкций против России.

И четвертое, к сожалению, но об этом тоже не надо забывать: вероятность привлечения венгерских этнических украинцев для дестабилизации ситуации в Закарпатье.

Может, я открою какую-то тайну, но с началом так называемого паспортного скандала некоторые наши эмоциональные политики требовали от МИД незамедлительного выдворения консула. Я абсолютно с этим согласен: этой персоне объективно незачем находиться на территории нашего государства.

Вместе с тем необходимо отметить возможные последствия для нас со стороны Венгрии. К этому придется готовиться. Поскольку мы живем в сложное время применения различных гибридных методов, нам следует искать не тупые зеркальные формы и ответные воздействия – ведь так мы можем и проиграть. Нам нужны косвенные пути решения проблемы.

Мы уже просчитали свои рычаги влияния на экономическое положение и экономическую безопасность Венгрии. Это в некотором роде вызывает удивление, поскольку, несмотря на то что с Венгрией у нас не сильно развитые торговые отношения, у Украины есть возможность весьма существенно повлиять на экономику этого государства.