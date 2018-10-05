Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Киев

Каноничные границы Русской церкви установлены в 1589 году, и никогда не изменялись. Киевская митрополия Вселенского патриархата никогда не входила в эти границы.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину. Он сообщил об этом на встрече с экзархами Вселенского патриархата в Украине – архиепископом Памфилийским Даниилом из США и епископом Эдмонтонским Иларионом из Канады, передает «Интерфакс-Украина».

«Приглашаю Вселенского патриарха в Украину», – сказал Парубий, попросив экзархов передать это приглашение Вселенскому патриарху. По его словам, визит Вселенского патриарха в Украину «будет большим знаком, будет большим символом для Украины и Верховной Рады».

Парубий также выразил надежду, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви будет принято.

Экзархи, в свою очередь, отметили, что осталось совершить последние шаги в вопросе предоставления Томоса, и высказались за дальнейшее сотрудничество с украинским парламентом.

«Я думаю, что его Святейшество … посетит Украину и также будет присутствовать в Верховной Раде, которая приняла это историческое решение» (обращение к патриарху о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, – ред.), – сказал епископ Эдмонтонский Иларион.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух экзархов для подготовки предоставления Томоса об автокефалии УПЦ. 17 сентября архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады приступили к своей миссии. Экзархи свою первую встречу провели с президентом Петром Порошенко, передав ему письмо Варфоломея, в котором он снова подтвердил намерение даровать Украине автокефалию.

РПЦ расценила назначение константинопольских экзархов в Киев как «грубое вторжение на свою территорию».

Вселенский патриархат заявил, что Украина никогда не была канонической территорией Московского патриархата.

Киевская православная богословская академия перевела на украинский язык исследование «Вселенский престол и украинская церковь», в котором обоснована каноничная принадлежность Украины к Вселенскому патриархату.

В исследовании, которое основано на изучении архивных документов, говорится, что Вселенский патриархат никогда не передавал Киевскую митрополию Московскому патриархату. Каноничные границы Русской церкви были определены в 1589 году, когда она была повышена до статуса патриархата, и никогда не изменялись никаким патриаршим или синодальным томосом. Киевская митрополия никогда не входила в эти границы.

Киевская митрополия существовала со времени ее создания епархией Вселенского престола, и каждый митрополит Киевский получал хиротонию от патриарха Константинопольского вплоть до 17 века.

В 1686 году Вселенский патриарх Дионисий IV под жестким давлением разрешил патриарху Московскому рукополагать митрополита Киевского, начиная с Гедеона.

Документ, согласно которому патриарх Московский получил это разрешение, называется «Грамотой о передаче». Но согласно тогдашней терминологии слово «передача» подразумевает «разрешение» на хиротонию, а никак не включение канонической территории в другую автокефальную церковь.

Это разрешение было выдано из соображений икономии (практической пользы) ввиду большого расстояния между Киевом и Константинополем и войны между двумя царствами.

Характеристика Киевской митрополии как «подданой» патриарху Московскому, которая встречается в этом акте, объясняется там же и буквально означает «рукополагать в нем митрополита».

Московский патриархат понимал это, но никогда не соблюдал указанные условия, желая включить Киевскую митрополию и Украину в свою каноническую юрисдикцию.

Вселенский патриархат же ввиду тяжелых исторических обстоятельств долгое время замалчивал нарушение, хотя никогда о нем не забывал.

Об этом свидетельствует, например, предоставление автокефалии Польской церкви в 1924 году. В соответствующем томосе говорится, что это решение основано на том, что Польша в церковном отношении входит в Киевскую митрополию, которая в свою очередь находится под властью Вселенского патриархата.

Предоставление автокефалии Польской церкви приняли все православные церкви, кроме Русской. Соответственно, все они признали суверенное право Вселенского патриархата над Киевской митрополией.

«Таким образом, Вселенский патриархат имеет право и обязан проявлять должную материнскую заботу об Украинской церкви в любой ситуации, когда посчитает это необходимым», – говорится в исследовании.

«Интерфакс-Украина»