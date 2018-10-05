Украина планирует провести широкомасштабные военные учения на Азовском море

Учения будут ответом на агрессивные действия России против Украины в акватории Азовского моря. Россия не прекращает попыток эскалации ситуации в регионе.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море. Он рассказал об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о планах России провести учения в Азовском море и действий Украины в этой связи, сообщает «Укринформ».

«Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные обучения в Азовском море», – сказал Турчинов.

Он отметил, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов. По его словам, мы наращиваем морские силы, значительно усиливаем береговую охрану и авиационную компоненту.

«И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны», – подчеркнул Турчинов.

Напомним, Россия начала задерживать иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли.

Украинские пограничники заявили, что россияне «начали жесткую политику задержания и осмотра судов» в Керченском проливе.

В МИД РФ заявили, что Россия имеет право досматривать суда в акватории Керченского пролива и Азовского моря, поскольку это не противоречит нормам международного права.

Вооруженные силы Украины усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.

25 сентября завершился переход группы судов Военно-морских сил ВСУ в порт Мариуполь, но не без провокаций со стороны РФ.

Как сообщалось, российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря «для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

«Укринформ»