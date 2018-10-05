В России заявляют, что политузник Сенцов прекратил голодовку

В российском ФСИН заявили, что украинский режиссер Сенцов сам прекратил голодовку. Ранее сообщалось, что состояние здоровья политузника – критическое.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую он держал с середины мая. Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил об этом журнлистам, передает российский «Интерфакс».

«Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», – рассказал Максименко.

«Я благодарю всех, кто принимал участие, и наших врачей ФСИН, и врачей лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», – добавил представитель ФСИН.

Адвокаты Сенцова пока сообщение о прекращении голодовки не комментировали. Также эту информацию не подтвердили родственники политзаключенного.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации. Он также заявлял об угрозе того, что Сенцова «уведут с голодовки, насильно начав кормление».

Напомним, Сенцова приговорен Россией к 20 годам лишения свободы по обвинению в созданию «террористической организации» в Крыму – за поджог двери офиса «Русской общины Крыма» и окна местного отделения «Единой России». 16 мая стало известно, что он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Адвокат Динзе накануне сообщил, что состояние здоровья политзаключенного – критическое.

«Интерфакс»