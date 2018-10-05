США признали Голодомор геноцидом украинского народа

Голодомор признан геноцидом украинского народа парламентами ряда стран, в частности – США, Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили.

Сенат США принял резолюцию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Решение принято единогласно, сообщает посольство Украины в США в Фейсбуке.

«Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа. В постановляющей части документа включено признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США по Голодомору в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев», – говорится в сообщении.

Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе – права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

«США выражают глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также призывают распространять информацию для повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии», – подчеркивается в сообщении посольства.

Напомним, ранее проект этой резолюции был также утвержден Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

На сегодняшний день Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах Америки (Огайо, Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе). Кроме того, в июне губернатор штата Иллинойс провозгласил 2018 год годом памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

Решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа приняли парламенты ряда стран, в частности – Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили.

Посольство Украины в США