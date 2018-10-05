Координатор ОБСЕ не смог посетить всех заложников в ОРДЛО, – Денисова

Координатор ОБСЕ Тони Фриш не смог посетить на востоке Украины всех заключенных из списка украинской стороны.

Координатор ОБСЕ Тони Фриш обсудили итоги своей поездки на Донбасс с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмило Денисовой. Фриш рассказал, что не смог посетить на востоке Украины всех заключенных из списка украинской стороны, написала Денисова в Facebook после рабочей встречи в четверг.

«Обсудили результаты его визитов к заключенным на востоке Украины. Он сообщил, что ему не удалось посетить всех заключенных, которые были указаны в переданном украинской стороной списке», – написала она в Facebook.

«Вместе с тем, оккупационные власти так называемых ЛНР и ДНР попросили Тони Фриша посетить заключенных, содержащихся в Украине, и передали ему список этих лиц. Договорились, что когда я с ним ознакомлюсь, мой офис проверит место пребывания каждого», – добавила Денисова.

«Обсудили вопросы обмена осужденных, содержащихся в так называемых «ЛНР» и «ДНР», которые были заключены за решетку до начала вооруженного конфликта со стороны России», – сообщила омбудсмен.

Провела робочу зустріч з координатором ОБСЄ Тоні Фрішем. Обговорили результати його візитів до ув’язнених на сході… Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 4 жовтня 2018 р.

По словам Денисовой, ее офис «ежедневно обрабатывает заявления от украинцев, желающих отбывать наказание на территории, подконтрольной Украине».

«У нас готовы все документы, необходимые для обмена, но российская сторона блокирует этот процесс», – подчеркнула она.

«Украинско-Российское обозрение»