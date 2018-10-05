Россия отрицает обвинения в попытке украсть данные следствия по MH17

Российское внешнеполитическое ведомство разразилось очередной порцией истерики, после обвинений в хакерских атаках, предъявленных властями Нидерландов.

МИД России обвинил Нидерланды в совершении «срежиссированной пропагандистской акции» в отношении России, говорится в заявлении на сайте министерства.

В заявление российского внешнеполитического ведомств особо настойчиво подчеркивают, что Нидерланды совершили против России «срежиссированную пропагандистскую акцию» в связи с организованными ГРУ кибератакми.

По их утверждению, обвинения в кибератаках и попытке украсть данные следствия по катастрофе авиалайнера Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе связано с открывающейся 9 октября сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где будут обсуждаться вопросы финансирования атрибутивного механизма ООН по расследованию случаев применения химоружия.

Напомним, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что российские спецслужбы предприняли попытку украсть документы о расследовании катастрофы МН17, пишет «Associated Press».

«Мы понимали заинтересованность российских спецслужб в этом расследовании и приняли соответствующие меры», – сказала она.

Бейлевелд добавила, что власти Нидерландов продолжают пристально следить за этим вопросом.

Ранее Нидерланды заявили о высылке 4 россиян, готовивших кибератаку против Организации по запрещению химического оружия. Организация расследовала химическую атаку на экс-разведчика России Сергея Скрипаля в Великобритании.

Британское следствие считает, что РФ причастна к отравлению Скрипалей, Кремль же отвергает эти обвинения.

Ранее Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала деятельность совместного механизма ООН и ОЗХО для расследования случаев применения химоружия в Сирии.

МИД России