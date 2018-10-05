«The Insider»: сотрудники ГРУ регистрируют свои автомобили на адрес воинской части, где служат

На адрес войсковой части ГРУ, связанной с хакерами, зарегистрированы машины 305 сотрудников. Моренец – среди них.

«The Insider» и «The Bellingcat» удалось выявить факты свидетельствующие о прямой связи, обвиненных в Нидерландах и США в причастности к подготовке хакерских атак россиян с армейскими разведслужбами России. Оказалось вычислить таких «кротов» отнюдь не сложно, пишет редакция «The Insider».

На адрес войсковой части №26165 (подразделение ГРУ, связанное с хакерскими атаками) зарегистрированы автомобили 305 сотрудников, среди которых и выявленный европейскими спецслужбами ГРУшник Алексей Моренец. Как удалось выяснить «The Bellingcat» и «The Insider», в относительно легкодоступной базе ГИБДД эти сотрудники указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами, многие – с указанием этой войсковой части как места работы:

По сути это означает, что любой человек с доступом к базе ГИБДД (а это одна из самых доступных баз данных в России) может получить имена, паспортные данные и мобильные телефоны нескольких сотен сотрудников ГРУ. Причем не простых сотрудников, а служащих именно той самой войсковой части, которую обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет.

Напомним, APT 28 (Fancy Bear / Pawn Storm) – одна из самых известных кремлевских хакерских групп, активная по крайней мере с 2007 года. Как удалось установить «The Insider» еще в мае 2017 года, в Fancy Bear работают действующие сотрудники ГРУ из войсковой части №26165. А в июле 2018 года Минюст США опубликовал официальное обвинение в адрес 12 сотрудников ГРУ в связи со взломом серверов Демократической партии США.

Обвиненные сотрудники служили в войсковых частях №26165 и №74455. Среди других целей этой группировки хакеров из ГРУ были Белый дом (и ряд других целей в США), МИД Чехии, Польши, Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Украины, Норвегии, Нидерландов и других стран, Минобороны Дании, Италии и Германии, Бундестаг, НАТО, ОБСЕ, МОК, WADA, JIT, ряд редакций иностранных СМИ (в том числе TV5Monde и Аль-Джазира). Эта же группа хакеров атаковала десятки российских журналистов (в том числе и сотрудников «The Insider»), оппозиционеров и членов НКО, что независимо друг от друга подтвердили четыре компании в области информационной безопасности.

Ранее сегодня, 4 октября, Нидерланды рассказали о четверых высланных в апреле сотрудниках ГРУ. По версии голландских властей, хакеры Евгений Серебряков и Алексей Моренец, а также оперативники Олег Сотников и Алексей Минин планировали атаковать ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия).

Евгений Серебряков, предположительно, также участвовал в кибератаке на полицию и прокуратуру в Малайзии. Позднее Минюст США предъявил обвинения семерым сотрудникам ГРУ – четверым из доклада Нидерландов, а также еще троим, участвовавшим во вмешательстве в выборы президента США.

Отметим также, что другой выявленный западными спецслужбами ГРУшник Алексей Минин указывал в качестве своего адреса улицу Народного Ополчения, 50.

Это Военная академия Министерства обороны (она же в/ч 22177), также известная как «Консерватория ГРУ».

Таким образом выявляется причастность к армейской разведки лиц обвиненных в хакерских атаках Министерством юстиции США.

«The Insider»